Mérida tiene un problema grave de movilidad

Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La carencia de un buen servicio de transporte en la ciudad ha obligado al uso de vehículos particulares para lograr que miles de estudiantes lleguen a tiempo a sus clases, lo que genera un severo conflicto vial, sobre todo en zonas escolares de fraccionamientos, colonias, campus y universidades, consideró la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

En entrevista, Alfredo José Alfonso Aguilar, director de la Facultad de Arquitectura, señaló que a diario circula más de medio millón de vehículos privados por la ciudad, lo que se suma a los camiones que ofrecen el servicio de transporte y que propician un problema de congestionamiento en las avenidas, calles principales y hasta en el Periférico.

“Medio millón de unidades en una vuelta completa es un millón de viajes, y las vialidades no están preparadas para ello”, advirtió.

“En ningún lugar del mundo, por el hecho de ampliar las calles o pavimentarlas, se soluciona el tema del transporte, esto lo que hace es incitar a que exista más tráfico de autos privados y entonces el problema se incrementa”, aseveró.

No obstante, el director de la Facultad de Arquitectura insistió en que pese a todas las deficiencias y errores, el servicio de transporte en la ciudad no “colapsará”, como han amenazado los permisionarios, pues la ciudadanía buscará otras formas de trasladarse, y eso no le conviene a los concesionarios. Consideró que para resolver el problema del transporte urbano hay que mirarlo como un proyecto integral, el cual no se resolverá con presentar una o dos propuestas de mejora, sino con cambiar el sistema completo, contemplando una redistribución de las rutas y mejores unidades.

En ese sentido, recordó que hace algunos años la Facultad de Arquitectura trabajó en coordinación con la de Ingeniería para presentar un proyecto de mejora del transporte, en el que participaron estudiantes de las áreas de Diseño de Hábitat y de la maestría en Diseño Urbano.

“Mérida tiene un problema grave de movilidad, pero hay que mirarlo de forma integral; tiene que haber disposición de todos los actores involucrados para solucionarlo”, indicó.

Por ello, insistió en que el segundo elemento que afecta a la ciudad es la eficiencia del servicio de transporte, ya que al no ser amigable, cercano y eficaz con los tiempos y las rutas, los meridanos tienden a ocupar más un transporte privado.

Y en tercer lugar, continuó, se tiene que considerar la forma en la que se mueven los ciudadanos a través de los vehículos menores, como bicicletas, en un espacio en donde no hay cultura ni rutas ciclistas. Alfonso Aguilar agregó que vislumbrar el reordenamiento de las rutas de camiones es solo un ingrediente para el sistema de movilidad, por lo que la respuesta a estos problemas deberá venir de una visión integral.

Explicó que con el reordenamiento y crecimiento de la ciudad, en la que ahora coexisten fraccionamientos, colonias y universidades, las rutas del transporte ya no son efectivas, pues respondieron a un tiempo y ahora no son rentables.