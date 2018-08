Nalleli Calderón/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El problema de fauna callejera que atraviesan diversas colonias y fraccionamientos de la ciudad se debe a la irresponsabilidad de los ciudadanos, ya que muchos de los animales que se encuentran en situación de calle alguna vez tuvieron dueño y terminaron en el abandono, aseguró la presidenta del Albergue Franciscano del Animal Desprotegido, A.C. (AFAD), Lidia Saleh Angulo.

Por tal motivo, este sábado se realizará una campaña de esterilización a bajo costo, en la que atenderán al menos a 15 animales. La intervención tendrá costo de 200 pesos por gato macho y 300 por hembra en tanto que, por perro macho será de 450 y 550 por hembra.

Conciencia

Recordó que a lo largo de nueve años en los que se llevaron a cabo campañas de esterilización canina, se contribuyó a crear conciencia entre los ciudadanos de la importancia de esterilizar a las mascotas, no solo por cuestiones de reproducción, también por los beneficios que aporta a su salud.

Aseguró que aunque existan campañas gratuitas y de bajo costo, no son suficientes si no se educa a las personas sobre la responsabilidad de tener una mascota en casa.

“Los perritos que están en la calle vienen de perritas que tienen dueño, que son semi domiciliados, no nacen en la calle, es importante que la gente se quite esa idea de que los perros de la calle se hacen en la calle porque no es así, vienen de casas que los dejan olvidados en parques, escuelas y calles”, aseguró.

Los canes callejeros mueren de parvovirus, moquillo, atropellados, envenenados o víctimas de la violencia del ser humano.

Más información

La Afad se encuentra en la carretera Cholul KM 4.5 S/N Casi frente a la Univesidad Modelo

www.facebook.com/AFADAC/