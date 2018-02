Patricia Itzá/SIPSE

Mérida, Yuc.- La Auditoría Superior del Estado (ASEY) capacita al personal de los municipios para que sepan realizar las diligencias y respaldos necesarios al momento de justificar las cuentas durante el trámite de entrega recepción al concluir una administración municipal.

La Fiscalía del Estado sigue investigando las 43 denuncias que interpuso el organismo por no justificar gastos de la cuenta 2015, que oscila en alrededor de 70 millones de pesos.

Su titular Mario Can Marín explicó que muchas veces personal que tiene a su cargo el control interno de los asuntos de todas las entidades que se fiscalizan, principalmente las municipales, al no contar con la capacitación adecuada comenten errores que luego derivan en un proceso que no se lleva a cabo de forma completa.

Lo que hace el personal de la ASEY es “capacitar a las personas encargadas de los asuntos importantes para que sepan su responsabilidad y a lo que están obligados para que hagan los trámites completos, así como el respaldo de cada una de las cuentas para justificar”.

“Lo que sucede muchas veces es que las solvencias de años anteriores no se comprueban debido a los cambios de ayuntamientos, existen momentos de rompimiento o de no coincidencia política, entonces no te dan la información completa, por tanto no se puede trabajar”, aseguró.

La palabra recurrente según Can Marín “es que no fue en su año”; sin embargo, se debe tener una responsabilidad con la sociedad de aclarar todos los recursos utilizados en esa pasada administración.

“Ahora no toda la documentación pasa por el departamento jurídico, que verifica que el gasto fue real, debido a que ahora no pueden traer sólo un papel para demostrar la compra sino pasar todo un proceso”, precisó.