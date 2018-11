Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Literalmente una jornada “muerta” se tuvo este miércoles en los cementerios, donde vendedores, principalmente de flores registraron malas ventas, pero confían que la situación mejorará a partir de este día cuando comience el aumento de gente para visitar a sus difuntos.

De hecho, contrario a otros años, pocos venteros se podían observar en los alrededores de los campo santos, como el General, Florido y Jardines de Recuerdo, incluso, esta vez ni grupos de niños ofreciendo sus servicios como llevar agua, limpiar tumbas y desyerbar había.

“Está bien muerto el día”, comentó doña Claudia Herrera, quien lleva más de 20 años ofreciendo flores en un puesto ubicado dentro del Cementerio General junto con otros cuatro establecimientos, que están todo el año.

Entre otros puestos colocados desde la mañana sólo estaban prácticamente los de siempre, con uno que vende “perros calientes” y hamburguesas, y otros de marquesitas. Sin embargo, esta situación con toda seguridad cambiara a partir de este día cuando comiencen a llegar los visitantes.

“Nosotros todo el tiempo estamos aquí, pero espérese mañana, habrá de todo, hasta los que no son venteros”, dijo un vendedor, cuyo puesto se encuentra en la calle que conduce a la entrada del Cementerio General.

Módulo funerario

También aprovechando esta temporada se colocó un pequeño módulo donde ofrecen servicio funerario, que se va pagando poco a poco durante cuatro años.

Con más de 60 años de estar dedicada a vender flores , doña Luisa comentó que antiguamente las ventas eran mejores, no como ahora que apenas les alcanza para sacar los gastos y una que otra ganancia.

“He pasado toda la vida aquí, mucha gente me pregunta que si no asustan, y les digo que no, a los únicos que hay que temerles son a los vivos, pues los muertos que más te pueden hacer”, añadió, mientras se dedicaba amarrar ramitos de flores, que ofrece a 20 pesos, junto con arreglos florales, a $45.

Dos jóvenes, que dijeron llamarse Luis Ricardo y Felipe con sendas cubetas en mano eran los únicos que estuvieron ofreciendo limpiar tumbas o desyerbar, a cambio de lo que “usted guste para cooperar”.

Lo que si se podía observar era varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública en los alrededores del los panteones realizando rondines de vigilancia y dirigiendo el tráfico vehicular.

Igual a lo largo de la calle 66, desde la Ermita hasta el Cementerio General, se podía observar a grupos de personas armando altares, y algunos hogares adornados con figuras típicas del hallowen como calaveras, esqueletos y vampiros.