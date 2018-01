'Al tope' central camionera y aeropuerto en Mérida

Candelario Robles/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Esta semana y hasta el próximo domingo las terminales aérea y terrestre de Mérida continuarán saturadas de pasajeros que desean regresar a sus lugares de origen, y de visitantes que aprovecharán pasar los últimos días de vacaciones en la capital yucateca.

El reporte del aeropuerto de la capital yucateca establece que del fin de semana pasado al día de hoy, se tuvieron 120 operaciones, usualmente son menos de 100, pero la demanda de boletos es muy alta para estas fechas y los aviones vuelan llenos.

Los vuelos de la Ciudad de México a Mérida estuvieron saturados todo el mes de diciembre, y se incrementó el número de visitantes conforme se acercaban las festividades.

Desde el arranque de la semana pasada las aerolíneas informaron que no contaban con asientos disponibles para llegar de manera directa a la capital yucateca.

El director regional del grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), Héctor Navarrete Muñoz, confirmó que desde noviembre pasado comenzó la saturación de vuelos hacia la ciudad de Mérida y será hasta el próximo fin de semana cuando se desahoguen ambas terminales y con ello el número de visitantes regrese a su normalidad.

La tarde de este miércoles Martha Cabrera, estudiante del Tecnológico de Cancún tuvo que esperar tres horas en la terminal de Mérida, en espera de que algún camión tuviera cupo, esto al no adquirir su boleto de forma anticipada.

"Hasta hoy me dieron permiso en el trabajo, aunque todavía no regreso a la escuela, no m puedo dar el lujo de perder mi fuente de ingreso, así que seguiré esperando", concluyó la joven de 22 años.

En caso similar se encuentran otros visitantes, pero tal vez con menor tiempo de espera al ser Cancún un destino de mayor afluencia.