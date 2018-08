Mérida, Yuc.- El servicio de transporte público ofrecido por plataformas electrónicas ha bajado sus niveles de calidad de atención al público usuario: ya no ofrecen sus prestaciones “extra” como aire acondicionado, agua embotellada y unidades limpias y en buen estado.

A través de un sondeo realizado por Milenio Novedades, usuarios de plataformas como Uber, Cabify y Tho aseveraron que la calidad en el servicio que mostraron al entrar con sus unidades a la ciudad ha decaído.

“Al principio todas las unidades de Uber que usaba estaban en perfectas condiciones. Entiendo que no siempre encontrarás un vehículo nuevo, pero ahora algunos no quieren encender el aire acondicionado, y desde hace mucho no te ofrecen, por cortesía, agua”, aseveró Aracely Herrera Pérez, cliente del servicio de esta plataforma.

Señaló que ha preguntado a los conductores de Uber sobre el aire acondicionado y le contestan que “está fallando o que solo lo encienden en tramos largos”.

Por su parte, José Alfredo Lara Poot aseveró que los conductores de plataformas electrónicas ya no atienden con el mismo respeto que antes, y que incluso, se llega a sentir inseguro.

“Vemos que han secuestrado a mujeres los choferes en estas plataformas, y la verdad es que antes era un trato respetuoso, te abrían la puerta y ofrecían agua; ahora ya les vale, hasta te suenan el claxon para que salgas, manejan como se les da la gana, realmente ha bajado la calidad”, apuntó.

María Espinosa Paredes, usuaria de Cabify, aseveró que la atención deja mucho que desear, y que los servicios se parece al de taxis.