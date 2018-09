José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA.- De 2012 a la fecha, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha sancionado a cinco establecimientos que prestan servicios de cirugía estética por no contar con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducentes.

En todos los casos se procedió a imponer una suspensión temporal y en tres de ellos, también se realizó el aseguramiento de productos.

Las clínicas sancionadas se encuentran en la colonia México Norte, Cámara de Comercio Norte , Francisco de Montejo y en la Colonia Pinzón, de la capital yucateca.

La Cofepris informó que hasta el 7 de septiembre se han realizado un total de cuatro mil 322 verificaciones en clínicas que ofrecen servicios de cirugía estética, en donde se identificaron anomalías en 510 y suspensión de actividades en 264 de ellas.

Entre las irregularidades que se encontraron durante las verificaciones fueron: algunas no cuentan con autorización sanitaria para prestar los servicios que promocionan; las condiciones sanitarias no son las adecuadas; el personal no es profesional de la salud (carecen de estudios con validez oficial y de cédula profesional); o bien, que los cirujanos plásticos no cuentan con certificados y/o recertificaciones de especialidad para realizar este tipo de cirugías.

Además los establecimientos carecían del aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, utilizaban medicamentos con fecha de caducidad vencida, equipo médico sin registro sanitario, entre otros.

Ante esta situación, la Cofepris recomienda a la población que antes de someterse a una cirugía estética se asegure de identificar que el establecimiento cuente con la licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos (debe estar a la vista del público), que el médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica y cuente con título profesional del médico cirujano, el cual también debe estar a la vista.