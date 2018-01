Las precampañas

Los precandidatos al Gobierno del Estado en los principales institutos políticos ya empiezan a reunirse masivamente con militantes y simpatizantes.

El postulante al Ejecutivo estatal por el PAN, el alcalde de Mérida con licencia Mauricio Vila Dosal, ha priorizado giras al interior del Estado, entre ellas está la que realizó a Valladolid, en donde se reunió con varios grupos afines a su proyecto. De los encuentros, el que más destacó fue el que tuvo en la Canaco local, en donde convivió con los tres precandidatos a la alcaldía: Eufrasio Osorio, quien es operador del diputado federal Joaquín Díaz; Luis Fernández, que es gente de la senadora Rosa Adriana Díaz, y Dr. Orestes Somarriba Díaz, quien tiene nexos con el gobierno de Quintana Roo que preside Carlos Joaquín y es el único de los tres que no está afiliado al PAN.

En dicha reunión, Vila presentó a los tres precandidatos y les preguntó si se comprometían a apoyar al que de los tres resultara designado, a lo cual respondieron afirmativamente, así como también públicamente cada uno de ellos externó que se van a involucrar en la precampaña del alcalde con licencia.

En sus encuentros con los ciudadanos “Dialogando con Sahuí”, el precandidato por el PRI, Mauricio Sahuí Triay, se reunió con un grupo de ciudadanos que se congregaron en la Concha Acústica del Parque de las Américas, que, por cierto, se llenó de simpatizantes. En el tradicional rumbo de la colonia García Ginerés vivió el primer alcalde del PAN Víctor Manuel Correa Rachó, vecino de muchos de los asistentes.

Varios de los presentes pidieron que con motivo de la construcción de varios importantes hoteles en la zona, procuren que los impuestos que pagarán los vecinos no se incrementen, ya que la mayoría son de la tercera edad.

Acompañaron al aspirante del PRI su esposa Yamile Seguí Isaac, el diputado federal Pablo Gamboa, quien fue uno de los más solicitados para la fotografía, e igualmente el regidor Alfonso Seguí y el presidente del PRI Jorge Esquivel Millet.

La ex primera dama Margarita Zavala llegó a Mérida para seguir recabando firmas y poder registrarse como candidata a la Presidencia de la República; durante su estadía en el parque de Santa Lucía la fueron a saludar varios de sus conocidos, entre los que se encuentran el ex diputado federal Luis Suárez Ancona y el ex alcalde de Mérida Xavier Abreu Sierra.

El PRI designó a Cristian Carrillo Baeza, uno de sus cuadros que se formaron en el Frente Juvenil Revolucionario y es de los más jóvenes, precandidato a alcalde de Dzilam González.