La fiesta de Tekit: la de la bella época

Si algo caracteriza a Yucatán y a los que vivimos en esta tierra de maravillas es la fiesta y la algarabía, tenemos celebración para todo, eso nos queda claro y, como dicen coloquialmente, estamos siempre más puestos que un calcetín.

Bueno pues, partiendo de esto, no podemos dejar pasar ni por un solo momento nuestras fiestas patronales, y es que no hay fecha en el año en la que alguno de los 106 municipios no esté festejando a su patrono; eso sí, hay de fiestas a fiestas, unas de gran tamaño, otras más austeras, y unas que no tienen comparación.

Ya en contexto les cuento que hace dos fines de semana visité la villa de Tekit, que desde 2017 es reconocida como la capital de la guayabera y está ubicada a tan solo unos 50 minutos de la ciudad de Mérida.

Si algo me pareció interesante es la dedicación que le han puesto las autoridades para resaltar y rescatar nuestras tradiciones en todos los sentidos: música, vestimenta y hasta en la ahora novedosa corrida de la bella época.

Tengo que ser honesto: esta fue la primera vez que visito este lugar en época de fiesta y en verdad quedé sorprendido, pues fui recibido por un pueblo orgulloso de sus raíces, de su vestimenta, de su lengua, orgulloso de ser yucateco; además fui testigo de una vaquería única, una que muy pocas veces he visto en mis recorridos por el estado.

La música, el baile, los pañuelos al aire, incluso la sonrisa de las bellas mestizas hicieron mi noche algo especial.

También fui testigo de algo que por primera vez se iba a realizar en su fiesta tradicional, y se trata de la corrida de la bella época, un espectáculo con vaqueros veteranos, jóvenes y niños, cuyo objetivo es el de rescatar esta tradición como era antiguamente, sin lastimar a los animales, ofreciendo simplemente un espectáculo para ganarse el aplauso del respetable, en verdad quedé sorprendido.