Cómo nace un informal

Es un error pensar que la apertura comercial beneficia a los pobres en México, pero si beneficia a la calidad de vida de los mexicanos con precios baratos y a la informalidad ¿cómo puede ser esto?

Viendo los números de la Bolsa Mexicana de Valores los últimos 20 años ha crecido sensiblemente el precio de las acciones, pero igual el número de pobres. Las pymes formales desaparecen rápidamente, claro, existen pymes industriales mexicanas que han comprado maquinaria y materias primas que les han permitido mejorar productos y hasta vender en Estados Unidos aprovechando los bajos salarios que se pagan en México.

Pero ¿si crecieron las utilidades de las empresas de la bolsa por qué México crece al 2% anual?, la respuesta es clara: porque solo las empresas grandes crecieron con la apertura comercial y las chicas desaparecieron; de hecho, la bolsa mexicana es la que menos empresas tiene de la Organización de Países en Desarrollo.

Las pymes comerciales mexicanas han sufrido los embates de las grandes cadenas comerciales principalmente de Estados Unidos, por varias razones: 1) financiamiento barato de origen y ventas a crédito, en México solo existen 50 bancos; 2) proveedurías mundiales de compras a precios bajos en Asia otorgándoles ventajas de mercado; 3) menos empresas formales, la competencia ha hecho que los márgenes de ganancia disminuyan y han emigrado a la informalidad, desde ahí no pagan impuestos y prestaciones, por eso el 63% de la gente que trabaja está en la informalidad.

Esta semana cerrará una empresa comercial de productos congelados del mar, no puede llegarle a los precios de los informales, no puede pagar prestaciones sociales de los trabajadores, no puede pagar la energía eléctrica cara, no puede otorgar el crédito que la nueva competencia que viene del extranjero ofrece, los supermercados que son el principal canal de venta de muchas industrias y comercios mayoristas ya importan directamente de países que no pagan los costos eléctricos altos, ni impuestos y prestaciones y reitero son una competencia desleal. Dejará a 14 familias sin sustento.

Pero hay una historia de éxito: un ex empleado va a comprar a la mayorista sin IVA dos neveras y las instalará en su casa pagando electricidad residencial no comercial, va a vender a restaurantes sin factura, contratará dos empleados sin prestaciones, sabe que no puede vender a supermercados pero la informalidad en México es la única vía para sobrevivir a los costos y a la globalización.