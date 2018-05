El ciberataque a bancos

A casi tres semanas de que sufrieron un supuesto ciberataque los bancos de México, a los que, según los reportes publicados en diversos medios, les robaron 300 millones de pesos (algunos medios como Forbes estiman que fueron 400 millones), aún nada se sabe del grupo que realizó el hackeo, a pesar de que se ha revelado que las cantidades de dinero fueron retiradas personalmente de sucursales bancarias.

Los bancos, como siempre, han tratado de mantener hermetismo y minimizar el asunto, en parte para no generar pánico entre sus clientes, por un lado, y, por otro, para no verse más vulnerables de lo que ya fueron, alegando que cuentan con seguros que cubren los daños y afirmando que el robo fue directamente a las arcas de las instituciones y no de sus cuentahabientes.

Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, declaraba la semana pasada que las pérdidas eran de alrededor de 100 millones de pesos y no como lo habían estado manejando diversos medios, y calificó la cifra de “ridícula” en comparación con las cantidades de dinero que se manejan en el sistema financiero.

Declaró que se ha logrado recuperar la mayor parte por el bloqueo de cuentas a través de un sistema de defraudación.

El modus operandi, según reportaron, puso de relieve que el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) no fue vulnerado cibernéticamente, pero sí lo fueron los proveedores de los bancos.

Aunque aseguraron que hay una demanda y que la PGR rastrea el caso, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, tampoco se ha visto ninguna declaración sobre pistas o líneas de seguimiento del asunto y en definitiva parece que se apegan al guión que han fijado los bancos para dar a conocer información.

Asimismo, el Banco de México creó su dirección de Ciberseguridad para aumentar la protección de los datos que están a disposición del instituto.

Ahora que estamos en tiempos electorales, la semana pasada también veía una entrevista al presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la que le preguntaban si no temía un ciberataque en las elecciones del 1 de julio, a lo que respondió que también estarían “blindadas”.