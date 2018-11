Monólogos en Teatro Casa Tanicho

Los foros pequeños siempre me hacen sentir que esa pequeñez necesita ser abrigada y acompañada. Es tan íntimo el suceso teatral en un foro pequeño, tan personal e irrepetible, que lo recomiendo ampliamente.

Amo el dicho aquel: “En algún lugar pequeño, gente pequeña hará cosas pequeñas que cambiarán el mundo”. Nosotros los artistas somos tan simples, tan tontos, que muchas veces sí creemos que nuestro trabajo tiene la capacidad de cambiar al mundo, o como dijo el maestro: nos cambiará a nosotros.

De nuestro inolvidable Francisco Sobero “Tanicho” no queda solo el recuerdo de una trayectoria intachable o de un talento impresionante, nos queda también un pequeño espacio que lleva su nombre y donde nuestro entrañable actor sigue vivo; en sus cuadros, en sus espacios que permanecen intactos o en su mítico espíritu, que a decir de algunos sigue rondando su casa.

La verdad es que algunas veces he ido al foro con la intención de ver esa aparición. Nunca he visto al fantasma del actor español, lo que sí he visto es mucho teatro y mucha gente que sale del foro con una sonrisa de satisfacción.

Ahora mismo en Teatro Casa Tanicho se lleva a cabo el Tercer Encuentro Internacional de Monólogos. Del 13 al 27 de noviembre estarán en nuestra ciudad espectáculos de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México.

Una variada oferta de obras con una probada factura que harán el deleite de los espectadores. Además “El Mosco”, destacado escenógrafo, iluminador y director de escena, estará impartiendo un taller en el foro. Sé que mantener un espacio independiente conlleva sus riesgos, frustraciones y desencantos.

Armar una programación y confiar en que el público asistirá al encuentro puede ser frustrante por muchas razones. Quizá no se enteran o no les resulta atractivo el nombre o la imagen de tal o cual espectáculo.

Por eso me parece importantísimo sumar los esfuerzos necesarios para que más público se entere de que hay una cartelera variada en los teatros independientes.

Yo seguiré asistiendo a Teatro Casa Tanicho, quizá algún día logre ver el espíritu, o quizá, viendo alguna obra, me quede claro que el espíritu de Tanicho está en medio del escenario cada vez que en su teatro se escucha la tercera llamada.

Para asistir al Tercer Festival de Monólogos puede obtener mayor información sobre la programación y las reservaciones al 019999273207.