365 oportunidades

Hay ocasiones en que comenzar un año adquiere todo un nuevo significado. Cuando la vida te enfrenta por unos segundos con la posibilidad de morir, 10 o 15 segundos que dura un accidente de tránsito en los que tienes la posibilidad de repasar toda tu vida y que vienen a tu mente infinitas posibilidades de desenlace. Pensarías que el accidente dura horas en lugar de sólo unos segundos

Y de pronto parecería que la vida decide darte otra oportunidad, y a pesar de haber participado en un accidente muy aparatoso nosotros salimos bien librados sin siquiera un rasguño.

Yo ya había comenzado el 2018 llena de agradecimiento por todo lo recibido durante el 2017 y por la posibilidad de pasar una semana en compañía de mi familia disfrutando de mis sobrinos y con muy pocas aunque significativas ausencias.

Hoy, después de un accidente en carretera, corroboré que hay que vivir cada día como si fuera el último y cada segundo al máximo, agradeciendo a cada momento las oportunidades recibidas. Espero que no todos tengan que pasar por una difícil experiencia y que decidamos hacer de este 2018 el año del cambio, el día en que dejamos de tener propósitos para el siguiente año y comenzamos a concretar nuestros sueños.

De cada experiencia que nos toca vivir merece la pena buscar su aprendizaje, y en ocasiones son varias cosas las que podemos aprender. Este principio de año perdimos el coche pero ganamos en conocimiento de varias personas que, a pesar de estar regresando a casa cansadas y con prisa, se tomaron el tiempo de pararse a preguntar si estábamos bien o si necesitábamos ayuda, los policías llegaron pronto al lugar y enseguida quisieron ayudar llamando a una ambulancia, nuestros seres queridos que estuvieron ahí para nosotros, aprendimos, también, como nunca sabes en qué momento puedes partir. Un segundo estás bien y al siguiente no lo sabes.

No dejes pasar ni un día molesto con otra persona, no tomes las cosas que te pasan de manera personal, eso sólo arruina tu día y no sabes si será el último, dile a tus seres queridos cuánto los amas y dales siempre un fuerte abrazo, quién sabe si volverás a verlos. Todo lo que tenemos es el aquí y el ahora y es una responsabilidad gozarlo al máximo y no cargar rencores ni recuerdos dolorosos.

Hoy el 2018 me da a mí, y a todos, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva que debemos de aprovechar. La felicidad, la paz y la serenidad no son algo que encontraremos al final del camino, es algo que debemos de proponernos vivir hoy, es un decisión, no es el camino sino la manera en que decides caminarlo. Comienza hoy a caminar ligero, a vivir sin equipajes, a disfrutar del momento y de las personas que nos rodean, pero sobre todo disfrutarnos a nosotros mismos, perdonarnos, darnos una oportunidad de vivir con felicidad.

Que cuando de verdad te llegue el momento de partir a ti o una persona querida no tengas cosas inconclusas, ni arrepentimientos o rencores que borrar, la vida no se cansa de darnos oportunidades de estar agradecidos y a veces se nos olvida hacerlo, sentir dicha y plenitud por lo que tenemos, por quienes somos, por los que nos rodean. No te des todo un año de plazo, empieza ya, cada segundo cuenta, cada decisión cambia tu presente y te acerca a la felicidad.

Comienza el 2018 y esta sí, es ya , la oportunidad que esperábamos, sin necesidad de luna llena, de alineamiento planetario o de un cambio global, hoy es el momento en que tú puedes decidir cambiar y con tu cambio puedes cambiar tu mundo y tu vida. Date esta oportunidad y vive a partir de hoy de una manera diferente.