Te pareces tanto a mí

La vida te permite conocer personas con las que coincides en muchos aspectos, a pesar de que no los veas con la frecuencia que quisieras. Te encariñas a la velocidad de la luz porque concuerdan con tu equipo deportivo favorito, el médico especialista o debido a que comparten el mismo sitio para disfrutar algunas bebidas etílicas con amigos o compañeros.

Esa casualidad puede convertirse en algo mucho más profundo cuando se coinciden en pensamientos o preferencias por algún tema en especial que se refleja hasta en la piel del otro. No exagero.

El problema viene con las diferencias y uno tiene que decidir si paga o no el precio que el otro ser humano te impone para gozar de su presencia.

En el tema electoral, la cosa es así. Ya antes me había quejado, por las amistades a prueba en este 2018, por las charlas que giran en torno a no depender de mi simpatía con un político o del desagrado del otro por una situación que no tiene que ver con los dos directamente, aunque sí gire alrededor de nuestras vidas.

No es un trabalenguas. Es la visión de un país empeñado en provocar miedo sobre las personas en la visión de futuro, cuando deberíamos ocuparnos de nuestra seguridad por el aumento de los robos a casa habitación, de nuestra forma de conducir, ya que los accidentes en la capital yucateca están a la orden del día. Así podría seguir con la lista de las cosas para ocuparnos y transformar desde nuestras trincheras para tener un mundo mejor.

Hay que aprender a dividir entre los negocios y los quereres. Mañana será el debate presidencial en Mérida. Apostemos por un mejor país. Nos conviene a todos.

Yo aprovecho que es lunes, que mañana también se celebra el día de los océanos para disfrutar su existencia y compartir con amigos los manjares que nos proveen.

¡Que sea feliz!