Is America Great Again?

En los últimos días ha circulado en las redes un grupo de maestros estadunideses disfrazados del muro fronterizo con la ya famosa leyenda “Make America Great Again”. Pero también ha circulado la noticia de un tiroteo en un estudio de yoga en Florida que ha dejado tres muertos, incluido el agresor.

Un grupo de personas ha creído firmemente en los últimos años que el problema del país de las barras y las estrellas han sido los inmigrantes que van en busca del sueño americano, pero no es así, el problema no somos nosotros.

El problema son las armas, el problema es la gran cantidad de gente apegada a la xenofobia, el racismo, y debo decir, un presidente para nada ejemplar.

Equívocamente han pensando que levantar un muro reparará los problemas sociales en los que se encuentran, pero no hay idea más errónea que esa.

Sacar a los niños de las jaulas que se han convertido en habitaciones sí lo hará; enseñar que todos somos capaces de hacer grandes cosas sin importar el color de piel o lugar de nacimiento, y entender que la solución no está en armar a los maestros, sino en desarmar al pueblo, también lo hará.

Han actuado de manera equivocada y, en vez de conseguir paz, han tenido más violencia.

Pero a pesar de todo, a lo largo de los años he conocido decenas de personas norteamericanas que me han brindado su ayuda y amistad, que conservo hasta el día de hoy, que me han hecho creer que sus personas buenas son muchas más que aquellas que buscan separar a la sociedad porque no hablan la misma lengua que ellos, porque no saludan a la misma bandera.

El tiempo me ha hecho entender que no debemos juzgar a todos por unos cuantos, porque hay más personas buenas, porque hay más personas que desean que las barreras no existan, que las jaulas desaparezcan y que el sueño pueda ser cumplido por todos aquellos que se lo propongan.

La solución no está en las armas, ni en los muros, la solución está sin duda en elegir a las personas correctas.

Tal vez, de esa forma, “América” pueda ser mejor otra vez.