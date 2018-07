Cuando recién llegué a la Ciudad de México, era visita obligada ir a ver teatro al Foro Shakespeare. Sus largas filas auguraban una programación interesante, o al menos exitosa en términos de taquilla. De pronto aparecía una mujer algo efusiva, y saludaba a los visitantes. Cuando alguien nos presentó, me dijo que era yucateca, yo me reí y le dije que por el color de su piel y los ojos, no lo parecía. Nos encontramos otras veces y bromeamos al respecto. Personalmente, me hubiera encantado presentarme en ese foro, pero la verdad nunca le comenté nada al respecto. Después supe que ella hacía teatro penitenciario y era una defensora de las causas femeninas, y muchas otras. El año pasado hicimos un proyecto con ex internos de Santa Martha Acatitla, una obra que ha sido muy bien recibida por el público y que va por la tercera temporada. Este año decidimos regalarnos una obra juntas, una obra en la que habláramos de nuestros muertos y su capacidad de reaparecer convertidos en fantasmas.

Dicen por ahí que tenemos poder sobre nuestros muertos pero nunca debemos obligarlos a venir. No estoy segura que esa afirmación sea real, pero sí creo que nuestros muertos nos acompañan siempre, que nuestra vida se construye de los pedacitos de recuerdos de aquellos que ya no están más que en nuestra memoria . No me agrada cuando alguien dice que su muerto es un angelito en el cielo y que ahora le cuida. ¡Como si nuestros muertos no hubieran tenido bastante en la vida y ahora tuvieran además que cuidar los desfiguros de los vivos! Me gusta más la imagen de nuestra región que dice que nuestros muertos descansan bajo la sombra de la ceiba grande y ahí tienen siempre buen tiempo.

“De la piel y sus destellos” es una obra escrita sobre los fantasmas de quienes estamos en escena, curiosamente mientras ensayábamos algunas “señales” fantasmales mostraron presencia y nos enchinaron la piel. Hicimos esta obra para que nosotros y todos los que quieran podamos despedirnos de nuestros muertos. Estrenamos el lunes 16, a las 20:30 horas, en el Foro Shakespeare, me siento muy feliz de hacer la obra y de cumplir mi sueño de actuar en ese foro.

Las actrices que me acompañan en esta obra son Itari Martha y Sonia Couoh. Espero presentarla pronto en Mérida, y compartir con los espectadores yucatecos este pequeño homenaje a nuestros muertos y su imborrable recuerdo en nuestras vidas.