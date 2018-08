Treinta años después

Hay lugares, personas, obras, que se vuelven leyenda, y muchos se llenan la boca diciendo: “Yo tuve el privilegio de estar ahí y ser testigo”. Esto pasa con muchas obras de Paco Marín, con su legendario teatro Tinglado, que brindó al público entrañables producciones. Ahora leo con mucha emoción que han vuelto a reunirse tres grandes de nuestro teatro: Paco Marín, Silvia Káter y Bertha Merodio. Sin duda, estos tres nombres son ya leyendas teatrales. Para fortuna de los espectadores este trío está de vuelta con una de las obras más representativas de Emilio Carballido: “Orinoco”.

Respecto a este reencuentro, Silvia Káter me compartió una breve entrevista: “Es la obra que más he extrañado, desde que cerró su temporada a finales de los 80. Este año se me acrecentaron las ganas de remontarla, al cumplirse el aniversario 30 de su estreno, con el que inauguramos el Teatro El Tinglado; los 10 años de la partida de su autor, Emilio Carballido; los 15 de la de Pedro Colmenares, creador del universo visual de esta puesta en escena, y los 5 de la de Ligia Cámara, ejecutante y arreglista de la música original, compuesta por Eduardo García Guerrero.

Además, recibí la invitación para participar en el X Festival ‘Emilio Carballido’, en Córdoba, Veracruz, por parte de su director, Héctor Herrera.

Por estas razones, me animé a plantearles el sueño/proyecto de remontarla al director Paco Marín y a la actriz Bertha Merodio, con quienes la llevamos a escena en 1988. Aceptaron: nos embarcamos en el ‘Stella Maris’, el pobre barco carguero que conduce a las vedettes Mina y Fifí por el río Orinoco hacia un destino por demás incierto. Metáfora de la vida. La esperanza como única posibilidad de sobrevivencia. Mujeres perdedoras, y sin embargo ejemplos de lucha, de solidaridad, de fortaleza, de valentía. Con decenas de obstáculos, contra la corriente, contra viento y marea, logramos ponerla nuevamente. Abriremos el Festival ‘Emilio Carballido’, en el teatro Pedro Díaz, el 21 de agosto”.

Creo que esta obra no va sola, va con sus recuerdos, con la memoria de todos los años pasados en la vida de estas enormes mujeres de teatro, y con la entraña de celebrar a aquellos que las vieron brillar en el teatro y que sin duda les aplaudirán desde el universo y agradecerán este homenaje al recuerdo, a la leyenda que hoy se hace presente y por eso no podemos dejar de verla.