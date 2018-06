En 2010, la escritora Ruth Pérez Aguirre fundó Ediciones htuRquesa Cartonera, cuyo objetivo es impulsar a noveles escritores y difundir textos con mensajes positivos a través de ediciones artesanales. Nacida en Yucatán, pero radicada en Tabasco, Ruth Pérez ha tenido siempre un lazo estrecho con los escritores yucatecos. Su amplia trayectoria como escritora la ha hecho acreedora de múltiples publicaciones a lo largo del mundo y de merecidos galardones, como el Premio a la Trayectoria 2014 de la Sociedad de Escritores Latinoamericanos y Europeos (SELAE). Fue así como se convirtió también en editora para estrechar lazos y crear alianzas entre escritores de todo el mundo.

Su labor incansable por la escritura, unida a su condición de mujer consciente de la realidad que se vive en nuestro país, la llevó a publicar la primera edición de “Mujeres que NO callan: internacional”, donde reunió las voces de mujeres de diversas partes del mundo, y dado el éxito que obtuvo este libro publicó la segunda edición: “Mujeres que NO callan: Yucatán”, donde veintiún escritoras yucatecas y ocho invitadas hablan, desde su testimonio o desde la ficción, sobre la violencia que se vive día a día y de lo cual se dice poco o nada por preservar el estatus del lugar más seguro. Lo cierto es que, como dice en el prólogo la Dra. María Candelaria May Novelo, activista por los derechos humanos, “las ardientes lajas yucatecas en muchos de los espacios del estado son mudo testigo de las diversas violencias que se viven tanto en las comunidades mayas como en los contextos urbanos”.

Así, cada uno de los textos ofrece una perspectiva de dolor, soledad, miedo, pero también la fuerza y la esperanza de un porvenir diferente que ofrecen para todas las mujeres que aún no se atreven a hablar, porque la idea de sororidad que arropa al libro es finalmente lo que hace coincidir a estas voces femeninas que logran algo más que exteriorizar un hecho, una vivencia o una circunstancia. Cada lectora se identificará con alguno de los textos y los lectores entrarán en la piel de las mujeres que no callan.

Las palabras a veces no bastan para expresar una realidad tan espantosamente cruda como la que viven miles de mujeres, pero escribirlo ya es una forma de comenzar. En este libro se cobijan en la palabra las escritoras que han deseado compartir experiencias, desde la muerte, el abuso, la violencia, hasta la simple tristeza o la soledad. Nada debe callarse, si se nombra, existe, y eso es lo que Ruth Pérez ha decidido mostrar con estas antologías elaboradas con material reciclado y esmero y dedicación de artesano.