Manipulación en las redes

La semana pasada el director en México de la agencia informativa española EFE, Emilio C. Sánchez, visitó Mérida e impartió una conferencia en la Facultad de Antropología de la Uady titulada “Fake news y la posverdad: los nuevos retos del periodismo”.

En el acto, de nueva cuenta se alertó del peligro que representa para la democracia la replicación en las redes sociales de la información falsa, incluso con niveles de manipulación de los receptores o usuarios. Como ya había comentado anteriormente, desde hace un par de años diversos medios y periodistas independientes han venido alertando respecto de las fake news.

El jueves 30 de agosto pasado se difundía en las noticias la detención de dos presuntos secuestradores que posteriormente fueron linchados en una comunidad de Puebla, donde fueron quemados vivos (como pudo verse en videos que estuvieron circulando) y de los que más adelante se informó que en realidad eran campesinos y nada tenían que ver con supuestos robachicos.

Sin embargo, el representante de la agencia EFE destacó que el fenómeno de difusión de noticias falsas está sucediendo a nivel global: “Manipulan en masa y afectan a cada uno de los usuarios de las redes sociales”; es decir, que te obligan a tomar una postura (con esto también pienso en temas como el aborto y la legalización de las drogas, entre otros, porque hay quienes están a favor y quienes en contra).

Ante estudiantes de Comunicación reunidos en esa casa de estudios, Sánchez recordó algo que ya se ha difundido antes y es que al ser usuario de cuentas en internet se proporcionan a empresas datos personales que sirven para conocer los hábitos de cada uno, gracias a los cuales pueden dirigirse mensajes a modo.

Algo que me parece importante destacar y que poco se menciona es la advertencia que hizo Emilio Sánchez de que “muchos mensajes cobran relevancia en el fenómeno emergente de liderazgos con rasgos totalitarios” o radicales, como también se suelen llamar.

Por último instó a los medios de comunicación tradicionales a renovarse, con nuevas formas de contar historias, entre otras sugerencias, y al mismo tiempo cuidar o mantener la credibilidad para reafirmar su compromiso con la información.

Aunque no se puede estar exento de caer en esa situación (es decir, yo mismo he caído en compartir noticias falsas por no verificar la fuente), hay que tener mucho cuidado y verificar la información que compartimos.