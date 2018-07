Los fenómenos meteorológicos extremos

En estos días comenzó realmente la temporada de huracanes 2018 con la formación de los que llevan por nombre BERYL y CHRIS; el primero alcanzó la categoría I y el segundo en las primeras horas de la tarde de ayer había alcanzado esa categoría frente a las costas de Estados Unidos con condiciones para un aumento de sus vientos y posibilidades de afectar las costas del estado de Carolina del Norte.

Con BERYL pasaron cosas asombrosas para el mundo de la meteorología, ya que se formó en una zona donde se estaban presentando condiciones adversas; fue un ciclón tropical muy pequeño, sus efectos se extendían los más fuertes a 33 km de distancia y lo más lejos a 55 y, contra todo pronóstico, estaba sobreviviendo a la afectación de aire seco y polvo del Sahara e incluso estuvo muy cerca de alcanzar la categoría II y también se situó cerca de amenazar al arco de las Antillas Menores y a la isla de Puerto Rico, zonas que aún no se recuperan de la devastación del año pasado, pero al final se impusieron las condiciones que no le eran favorables y no sobrevivió; casi llegando a las Antillas Menores se fue degradando hasta convertirse en una onda tropical intensa.

BERYL tiene opciones de poder regenerarse, pero, si logra hacerlo, de acuerdo con los pronósticos, tomaría rumbo hacia las islas de Las Bahamas. Se trata de un ciclón tropical que provocó con su comportamiento no muy común que las redes amarillistas empezaran con su chamba de asustar a la gente.

La tarde del lunes 9 se presentó una turbonada que afectó sobre todo a la ciudad de Mérida y su zona metropolitana, las partes que tuvieron mayores daños fueron sin duda las zonas oriente, sureste, sur y suroeste del área metropolitana, donde se registraron vientos de velocidad de más de 80 km/h y que en el resto de la zona alcanzaron entre los 50 km/h y 70 km/h.

Cuando un fenómeno meteorológico, como el ocurrido el lunes, provoca daños a la infraestructura urbana y pone en peligro a la población se le conoce como fenómeno meteorológico extremo.

En la siguiente semana abundaremos sobre este tema.