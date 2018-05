Ya vienen las lluvias

Ya hemos llegado al mes de mayo y a diferencia del año pasado no se presentó el llamado Cordonazo de la Santa Cruz que, de acuerdo con la tradición, debe ocurrir a principios del mes -se dice que el 3 de mayo, día dedicado al madero en que Jesús fue crucificado-, como sucedió en 2017, cuando una fuerte tormenta acompañada de copiosa lluvia provocó daños a una buena parte del Estado de Yucatán.

Este llamado cordonazo de la Santa Cruz es generado por la cercanía de un frente frío, que suele ser uno de los últimos de la época que llegan a esta zona.

Este año pensábamos ya no nos iba a afectar ningún sistema polar más, pero el frente frío No. 48, que se instaló en la parte este del Golfo de México y muy cerca de la costa norte y noreste de la Península de Yucatán, con sus efectos indirectos, vino a traer una muy agradecida tregua a las altas temperaturas de la época.

Porque déjenme decirles que el mes de mayo se caracteriza, junto con el mes de abril, por ser de los más calientes de la temporada de sequía; sin embargo, en estos días tenemos temperaturas no tan altas y tardes y noches agradables.

¿Qué sigue?, pues una vez que se alejó de nosotros este frente frío No. 48, poco a poco volverá el calor a enseñorearse en nuestras vidas, pero no hay que preocuparnos mucho, porque, de hecho, en lo que resta del mes esperamos que las temperaturas altas estén por debajo del promedio para mayo, esto debido a que el aire marítimo con alto contenido de humedad ya está ingresando tanto por el Océano Pacífico como por el Mar Caribe.

La ocurrencia de este fenómeno provocará en los días siguientes o a lo más en la segunda quincena que empiecen a darse las condiciones para que poco a poco se inicie la temporada de lluvias que deberán ya ser regulares a principios de junio.

La temporada de lluvias en la Península de Yucatán es a partir de la segunda quincena de mayo y hasta la primera quincena de octubre, así que es buen momento, si no lo ha hecho, de impermeabilizar los techos de las casas y tapar goteras.