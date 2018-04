Cumbre de la mujer en la ONU

Este, como cada año en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dedican un tiempo a reflexionar sobre la condición de la mujer a nivel mundial, en un evento denominado la Comisión Sobre el Estatus de la Mujer, que en este caso fue la número 62 (CSW62).

Aunque cada región tiene sus propios problemas y algunos son comunes a todas ellas, este año el tema fue los “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas rurales”.

Se analizaría también cuál es la participación y acceso de las mujeres a los medios de difusión, las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel de la mujer y su utilización con los fines anteriormente citados.

En el inicio de esta cumbre, el borrador planteaba aspectos positivos como son potenciar la participación de las mujeres a través de cooperativas rurales, así como terminar con un problema añejo que se sufren principalmente en países africanos como es la ablación del clítoris; sin embargo, ciertos grupos parecen secuestrar estas cumbres y desviar la atención a otros puntos, pues no quitan el dedo del renglón y continúan las presiones para que se añada el aborto como “nuevo derecho”, que dicho sea de paso, ni es nuevo ni es un derecho.

Desde hace muchos años se insiste en este tema usando como disfraz el eufemismo de “derechos sexuales y reproductivos”, cuando en realidad el derecho que se tutela es a la salud, entre ellos podemos contar el acceso a la salud sexual y reproductiva, como también lo sería a la salud mental, por citar otro ejemplo.

Sin embargo, mediante juegos de palabras se intenta confundir a las personas, pues en principio citan el derecho a la salud, después a la salud sexual y reproductiva y se siguen con “los derechos sexuales y reproductivos”, ya sin anteponer la palabra salud y tratando de hacer ver que el derecho es otra cosa muy distinta.

La lógica ayuda: no se puede entender como salud lo que en definitiva trae muerte. Eso es el aborto, aunque se le quiera poner disfraces es la muerte de un bebé en gestación. Y no puede ser un derecho, aunque dichos grupos afirmen que estas medidas empoderan a las mujeres o que asegura la igualdad de género.

De nuevo podemos citar la lógica: hombres y mujeres seremos siempre iguales en dignidad, pero somos muy diferentes ¿verdad? Una diferencia relevante es que las mujeres gestan en su vientre a los hijos y los hombres no, y para ello no hay manera de reclamarle a nadie, es nuestra naturaleza, por lo cual no hay forma de lograr una supuesta igualdad, puesto que los hombres no podrán gestar en su vientre a ningún bebé, eliminar a los hijos no nos coloca en situación de igualdad.

Si los hijos es un tema común a hombres y mujeres, ya que para traer vida se necesita de ambos; si las mujeres somos más del 50% de la población del planeta y los hombres el resto ¿No debería la ONU de preocuparse un poco más de la familia? Pues ¿qué creen? En los debates sobre el estatus de la mujer no hay referencias a políticas o legislaciones con perspectiva de familia, se gasta mucho más en sesiones y debates que busquen al parecer lo contrario, y ello nos parece un contrasentido.

Aún no lo logran, pues hay muchos países que tienen muy claro que la lucha a favor de las mujeres pasa necesariamente por mejorar el bienestar de su familia y no por desaparecer a la misma.