Renán sólo copia

Mare, la cosa se está poniendo caliente con el tema de la polaca, pero antes de cualquier cosa quisiera felicitar con mucho cariño a todas las mamás del mundo, porque hoy las celebramos con gran amor, aunque deberíamos de hacerlo todos los días y no uno solo; de corazón, los que aún tengan a su mami físicamente que la apapachen, que la consientan, pero sobre todo que la disfruten, porque la vida es tan rauda que en cualquier momento cambian las cosas, y los que ya no la tengan en vida, pues no dejen de regar la llama del recuerdo y como decía Gabo: “No llores porque terminó, sonríe porque sucedió”, den gracias por cada uno de los momentos vividos al lado del ser que les dio la vida y los cobijó con cariño. Por eso, muchas felicidades a todas ellas en el día de las madres.

Aunque hablando de política y otras cosas hay más de dos que no tienen... no tienen por qué seguir haciendo de las suyas como el trompetas que se salió del pacto de la paz, de veras que este tipo es un animal y los que votaron por él más. Como dicen las chichís: cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, o algo así; por eso piensa bien tu voto mamá. Y digo que lo piensen para que se vayan por el que les ofrezca mejores propuestas, pero que sean viables, y que exista coherencia entre lo que ofrece y lo que ha cumplido como funcionario público, porque el ofrecer no empobrece, y más si no son originales tus propuestas, como el caso de Renán Barrera que puro fusilarse propuestas hace; en verdad debería de poner a trabajar a su gente y él también ponerse a chambear; no sólo hay que pensar en las chevas.

Digo esto porque saca una propuesta Víctor Caballero y a los días siguientes saca lo mismo Renán, y no ha sido una vez, sino en varias ocasiones, como la propuesta del medio ambiente y la de los animales.

Animales los que manejan tu campaña, pónganse a chambear y no seas Renán el copión, masinó.