Un chupón muy chupado

Pues el ánimo político sigue en todo su esplendor, de entrada la histórica foto que se tomaron el gabinete saliente y el gabinete electo, junto con los respectivos presidentes, ya que es primera vez que esto sucede; no que se reúnan el presidente en funciones y el electo, sino que no se había dado que se reuniera el presidente entrante con casi todo su gabinete con sus antecesores. Por lo regular dan la lista de los afortunados una noche antes de que tome posesión el nuevo gobernante, pero en esta ocasión ya están dadas las sillas, hija; hoy por hoy ya saben a quién le tocó y quién se la persignó. Claro que todavía quedan muchos huesos para repartir, lo que sí vamos a ver es cómo se va ajustando el tema que quiere AMLO: descentralizar las secretarías y mandarlas al interior del país, por lo pronto a Yucatán vendría la Secretaría de Medio Ambiente, pero, hija, ¿será que vengan con todos los que ahí trabajan o van a contratar gente del Mayab?, porque, no vacilen, ya son demasiados huaches para que nos manden más, y lo digo porque cada vez está más poblada la ciudad de Mérida y se están perdiendo todas aquellas bellas costumbres y tradiciones de los yucatecos por la gran llegada de gente de fuera y de encima porque las autoridades encargadas de fomentar las costumbres y tradiciones poco es lo que hacen para seguir fortaleciéndolas ante la transculturización que estamos viviendo en la actualidad.

Resulta que en el plano nacional Claudia Ruiz fue designada presidenta del PRI hasta 2019 e incluso suena mucho que el gobernador Rolando Zapata podría ser el próximo secretario general del CEN priista. Mare igual que doña Ivonne, de gober a secretaria general del PRI, pero don Vila no creo que quiera seguir la tradición.

El que tampoco quiere, pero dar entrevistas, es Emilio Gamboa Patrón, mejor conocido como “El Chupón”; resulta que hicieron una investigación donde supuestamente el Senado que él presidía tenía mejores pistas que el aeropuerto, porque cómo bajaban los aviadores, además cobrando sueldos entre 100 mil y 400 mil pesos al mes, además de que estaban en nómina Chubas y uno que otro tierno, ahora sí que ese chupón está más chupado que el de un dzirís, masinó.