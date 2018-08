Entre borregazos y arrepentidos

Por fin terminaron las lluvias y con eso también prácticamente concluyeron las vacaciones, porque muchos preparatorianos y universitarios ya empezaron este lunes con sus cursos y negociantes; el caso es que ya hay muchos papás contentos y maestros tristes, aunque ni tanto porque corre el rumor de que ya no les aplicarían la prueba de octubre o noviembre; el caso es que ya no los van a evaluar. No sé por qué se quejan de que los evalúen si es el mismo método que ellos nos aplican.

El hecho es que ésta es una más de las decisiones polémicas que está tomando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como fue la de nombrar a Manuel Bartlett para la Comisión Federal de Electricidad; sin duda un hombre que ha sido polémico a lo largo de sus dos mil años, ¿o tres mil?, le voy a preguntar a don Martiniano, pues él hacía las crónicas de Chichén. A propósito y hablando en serio, ¿por qué don Martiniano Alcocer no es cronista de la ciudad? Tiene todos los conocimientos para serlo, el que tome la decisión ojalá lo tenga en cuenta.

Una de las decisiones que sí agradaron de López Obrador fue la decisión de ampliar la ruta del Tren Maya y ahora sí pasará por Mérida y Valladolid, porque tenía fuera a Yucatán de su trayectoria. Esta iniciativa, que fue de Ivonne Ortega y no se pudo realizar por falta del apoyo federal, qué bueno que ahora se realice, será un buen recurso turístico para el sur del país.

Por cierto, este 18 es el aniversario luctuoso número 14 de don Víctor Manuel Cervera Pacheco y se invita a sus amigos a los eventos a realizarse: misa a las 8 a.m., en el Panteón Florido, y una actividad en la Casa del Pueblo a partir de las 10 a.m., y hablando de Cervera, a Felipe lo nombraron presidente de la Comisión Nacional de Legisladores Locales del PRI (Conalpri), siendo elegido por todos los diputados del país; con esto Felipe sigue dando pasos firmes en la política.

Mientras llegan los cambios en los poderes, tendremos que seguir a la expectativa de todos los borregazos y listas con los supuestos nombres de quienes ocuparán los cargos; puras vaciladas, masinó.