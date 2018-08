Proyecto agroforestal

Me ha seducido el plan agroforestal propuesto por quien encabezará el próximo gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, cuya meta es sembrar y cultivar un millón de hectáreas con árboles frutales o con plantaciones forestales propiamente dichas, para aprovechar y fortalecer la gran cuenca hidráulica del sureste.

Lo mismo me sucede con todos los planes cuando están en ciernes, hechos a grandes trazos y que no están completamente aterrizados, como este que se iniciará en Chiapas y que en principio ofrece una inversión pública generosa destinada a dar empleo permanente a los productores rurales, sean de comunidades originarias, ejidatarios o pequeños propietarios.

Me gusta porque me parece que ya era hora de realizar un programa de esa envergadura para el sureste mexicano, después de mucho tiempo de abandono, y porque, a mi parecer, demuestra una genuina preocupación por brindar trabajo al sector poblacional cuya mayor esperanza para mejorar su nivel de vida estriba aún en la emigración.

Y aunque, como dicen: el diablo está en los detalles, espero que ese programa sea bien aterrizado contemplando la organización de la gente para recibir los apoyos del Estado, que sea bien operado y bien administrado para que pueda rendir los frutos que de él se esperan.

Sorpresa.- Grata sorpresa nos proporciona el futbol mexicano, pues, en la rama femenil, las atletas ganaron el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Barranquilla 2018”, ratificando ser el primer lugar de la región al adjudicarse el bicampeonato. Por su parte, el comienzo del torneo de clausura del futbol mexicano ofrece mejorar el nivel de juego, pues los equipos se reforzaron con nuevos y, al parecer, buenos jugadores. Los llamados grandes, como Pumas, Cruz Azul, América y Monterrey, han comenzado dando buenos resultados, con excepción de Chivas de Guadalajara que, no obstante, es un equipo con carácter y seguramente mejorará su desempeño. Un futbol con muchos equipos competitivos, no de sólo uno o dos clubes que destaquen, es lo que merece la diversificada afición nacional.

Colaboración. La deferencia que AMLO le dispensó a José Antonio Meade Kuribreña, al calificarlo de persona “decente, buena y honorable”, así como recibirlo en su casa, refuerza el mensaje sobre la necesidad de la colaboración de todos para sacar adelante el proyecto del país. De esta manera se demuestra la apertura del próximo presidente de la República y la disponibilidad del ex candidato por el PRI para colaborar con la nueva administración. Su presencia en el área económica podría afianzar la confianza entre los inversionistas y las instituciones financieras internacionales.