Paso lento, pero seguro

El ser humano, muchas veces, en su afán de lograr ser mejor, no disfruta ni analiza lo que tiene en su entorno y añora solo lo que no tiene, lo que le falta o lo inalcanzable; hagamos un balance y veremos que hay mucho para sentirnos felices y satisfechos; regresemos la página tal vez un año o un poco más atrás, podrá ver qué tenía en ese instante. Ahora hagamos la comparación con nuestra actual situación, ahí podremos ver que tenemos mucho más de lo que imaginamos y no me refiero solamente a lo material, puede ser las experiencia, más anécdotas, más amigos o muchas cosas, la cuestión es no anclarse en el pasado, a eso que ya fue y no regresará. Si será nuestro es cuestión de tiempo y esfuerzo, trabaja para alcanzarlo, la paciencia juega un papel importante, algo que resulta muy difícil en estos días pero no imposible.

Les comparto esto porque muchas veces, platicando con las personas que me rodean, me comentan lo mismo: siempre están cargando fantasmas del pasado o soñando con metas imposibles, y no digo que no sea bonito soñar, pero hay que hacerlo con los pies en la tierra; en el suelo se vive mejor, por eso disfruta el camino, aprecia el paisaje mientras caminas que los segundos no van para atrás, ya lo intenté. Desafortunadamente si no aprovechamos el momento luego será demasiado tarde, la vida algunas veces es un poco injusta, porque cuando aprendes ya es un poco tarde y eso muchas personas lo avalan.

Usa todas tus fichas, juega todo por el todo que solo hay un tiro, salga bien o mal es solo tu juego y la belleza radica en disfrutarlo; ganes o pierdas, no te preocupes tanto que para todo hay miles de alternativas y siempre hay una solución diferente para llegar al mismo lugar. Deja de coleccionar objetos bonitos o costosos y sí bellos momentos y emociones que esas son las buenas, las que hacen que nuestro corazón lata al mil por hora o se detenga por un momento.