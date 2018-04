La columna Viernes Cultural y El Transcriptor gozan de sus jubilaciones, cuyas pensiones palidecen ante el monto de lo que recibe ahora cada mes el exgobernador Patricio Patrón Laviada, por la generosidad de los contribuyentes yucatecos.

En fin. No es el tema de esta semana, así que dejemos que hablen los queridos de los viernes.

Leyeron en un semanario político el lío de los millones de datos que se asegura se utilizaron en la campara presidencial de Estados Unidos.

La empresa cuestionada fue descubierta por una canal televisivo que grabó a sus altos directivos, quienes aseveraron que “la firma utiliza sobornos, espías, noticias falsas y trabajadoras sexuales para poner a políticos en situaciones comprometedoras e interferir en procesos electorales”.

Los mexicanos temen, dice la columna Viernes Cultural, que suceda en México y el INE no busca cómo hacerle para que las elecciones sean limpias y ejemplares para el resto del mundo.

Sí, dice el también prócer de los viernes, yo me ofrecería como “conejillo de indias”, no en los casos de sobornos, soy demasiado honesto, ni en los de espías, no quisiera morir por una sustancia desconocida, ni en las noticias falsas, esta columna de Milenio Novedades no se prestaría a ello.

En el último caso, de las trabajadoras sexuales, bueno, la carne es débil, es difícil resistirse a las tentaciones femeninas.

Si me sometieran a tortura de las trabajadoras sexuales, de noche y de día, para influir en el proceso, confesaría, luego de un tiempo, que ganará la elección y será gobernador de Yucatán…

¡Mauricio!

De nada… Saludos…