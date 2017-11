Columna 'Viernes cultural' de Rolando Bello Paredes: No presta

El casi académico El Transcriptor, con toga y birrete, instruye a la columna Viernes Cultural, entre sorbo y sorbo de su espresso doble:

La Universidad de Salamanca cumplirá el próximo año ocho siglos de existencia. Fue fundada en 1218 por Alfonso IX de León. Se considera como la “primera universidad del mundo hispánico y una de las más antiguas de Europa”.

Hay tres más antiguas, pontifica: La Universidad de Bolonia, Italia, de 1088; la Universidad de Oxford, del Reino Unido, de 1096; y la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, de 1209.

Fíjate, querida mía, en uno de los edificios de la Universidad de Salamanca, se encuentra esculpida la siguiente leyenda: Quod natura non dat, Salamanca non præstat.

Y eso, ¿cómo se come?

El catedrático explica, previo sorbo a su espresso doble:

Es un proverbio latino, “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga”, que significa que “una universidad no puede darle a nadie lo que le negó la naturaleza”.

¡Ahhhh!, exclama la alumna aplicada:

Es una máxima vigente y aplicable, por desgracia, a muchos servidores públicos conocidos, “similares y conexos de la República mexicana”.

De nada… Saludos…