Partida de caza

La columna Viernes Cultural y El Transcriptor diseccionan la política y a los políticos. Uno de éstos, antaño destacado, afirmaba que “un político pobre, es un pobre político”.

Esta fue la consigna durante largos años de muchos mexicanos que se dedicaron a hacer dinero por la política. Por eso, señalan ambos dos (como se dice), el país está jodido, en la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española.

Ahora dos políticos del momento hablan de cacería, como una idea de persecución política. Explican los queridos de los viernes:

Primero, el patio. El gobernador electo asegura que en Yucatán “no habrá cacería de brujas”.

Luego, el patio ajeno. El presidente norteamericano dice que el lío del pago a una prostituta, durante el periodo de campaña, es una “caza de brujas”. Que sí pagó, que no pagó, “that is the question”.

Cuando en su momento partió de caza, nunca imaginó que se le avecinaría una tormenta, dado el nombre artístico de la dama, Stormy Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford.

Si tuviera que elegir entre una y otra, pontifica el también prócer de los viernes, escogería a la rubia, es atractiva, no usa escoba, y no tiene pacto alguno, hasta donde se sabe, con el maligno.

En cambio, las del gobernador panista, no las conozco, y ¡no las quiero conocer!

Y reza, como lo haría algún político de los que ya se van (no todos, aclaro):

- “Cruz, cruz, que se vaya el diablo, y venga…”.

-------

De nada… Saludos.