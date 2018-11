Con la música por fuera, mi amistad con Armando Manzanero y el óleo de don Santiago Manzanero

En abril de 2012, mi amigo el periodista Martiniano Alcocer me invitó a escribir en la sección El poder de la pluma de Milenio Novedades y me propuso que mi columna se llamara “Con la música por dentro”. Le comenté que ese título ya lo había utilizado el compositor Armando Manzanero para su libro biográfico y que no me quedada porque yo llevaba la música por fuera. Así nació el nombre de mi columna. Con Armando guardo una entrañable amistad desde la década de los cincuenta, cuando ambos éramos vecinos de la colonia Vicente Solís y nuestras madres, de nombre Juanita ambas, eran muy amigas.

A su padre, el trovador don Santiago Manzanero lo saludaba por las noches en la Plaza Grande frente al Olimpo. Después, Armando destacó como compositor en la capital del país y yo me hice poeta y promotor cultural.

En 1967, a iniciativa mía, el Ayuntamiento de Mérida creó la Medalla Guty Cárdenas y el primero en recibirla fue Armando Manzanero, el 8 de octubre de ese año. Hacia 1990, en sus tiempos libres, Armando y yo íbamos a pescar frente a las playas de Chelem. En el trayecto Armando me tarareaba alguna de sus canciones recientes y yo le decía algunos de mis nuevos poemas. Allí me pidió la letra de mi soneto Yo sé que volverás para ponerle música. Tema que en 1993 grabó Manoella Torres y, un año después, Luis Miguel lo convirtió en un éxito mundial. Después lo grabaron el propio Armando, Chamín Correa, Crystal, Tania Libertad, Rodrigo de la Cadena y otros muchos cantantes.

La anécdota viene a cuento, porque el próximo miércoles 7 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Museo de la Canción Yucateca será develado el retrato al óleo del compositor Santiago Manzanero y Manzanero, nacido en Seyé en 1904 y fallecido en Mérida en 1987, autor del bolero Flor de azahar, compuesto en 1950, con versos de Manuel Montes de Oca. El evento contará con la presencia de Armando, sus hermanas Ana María y Enna y otros miembros de la familia Manzanero.

En esa ceremonia tendré el honor de decir unas palabras sobre el compositor homenajeado que fue miembro de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín y cuyas cenizas reposan, desde el 20 de marzo de 2014, en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca en el Cementerio General de Mérida.