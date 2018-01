Mérida, Yuc.- En la recta final del año, cuando quedan menos de tres meses para que concluya la primera mitad del ciclo lectivo 2017-2018, restan tres fines de semana largo, con base en el calendario oficial para este año.

Hoy más de 300 mil menores vuelven a clases luego del primer fin de semana largo en el ciclo escolar con motivo de la reunión del Consejo Técnico Escolar, que tuvo lugar el pasado viernes, cuando se suspendieron clases en varias escuelas.

Mientras que octubre no muestra ningún tipo de suspensión de actividades escolares, pese a que habrá reunión de Consejo Técnico a nivel zona, no afectará las labores académicas.

No obstante en noviembre se tienen programadas dos fechas de suspensión: la primera el día 2, que aunque cae el jueves, no se descarta la posibilidad de que varios estudiantes no acudan a clases al día siguiente, y el día 20, por el aniversario de la Revolución.

Esto enmarca el tercer fin de semana largo, que tendrá lugar el 1 de diciembre, como parte de las sesiones del Consejo Técnico Escolar.