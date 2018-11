Nalleli Calderón/Milenio Novedades

MÉRIDA YUC. - Es urgente que las autoridades estatales y municipales pongan mayor atención a la producción de gases de efecto invernadero, cuya principal fuente de emisión es el transporte y que en la actualidad libera más dióxido de carbono en la atmósfera, generando mayor calentamiento global, destacó el secretario regional ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, Edgar Villaseñor Franco.

Con base en información proporcionada, los últimos 17 años se han registrado como los más cálidos, pero los últimos cuatro, de 2014 a 2017, superaron las marcas.

El 2017 fue el año número 41 consecutivo de temperaturas por arriba del promedio registradas en el planeta, que es de 14 grados.

Durante su participación en la instalación del Consejo Consultivo de Sustentabilidad, resaltó que para que los gobiernos logren la sustentabilidad deben analizar a fondo cada acción a realizar procurando que el crecimiento económico no se anteponga con la cultura y el conocimiento.

“Es triste lo que vivimos y no estamos haciendo lo necesario para detener el cambio climático, no podemos quedarnos cruzados de manos porque no son suficientes las acciones, aunque se sientan bien en su ciudad, porque el problema es mundial; o convencemos a más municipios y gente para que el movimiento sea mundial o tendremos la afectación pronto”, aseguró.

Consecuencias

El problema del calentamiento global, indicó, es que incrementa la temperatura de los océanos que desemboca en la generación de huracanes y tormentas más fuertes y devastadoras.

Con cada grado de temperatura que se incrementa se registrarán problemas en la producción de cultivos para uso humano, se prevé que disminuya la cosecha de maíz en 7.4 por ciento, de trigo en 6 por ciento y la de arroz en 3.2 por ciento, así como la cantidad de nutrientes que poseen.

Una alternativa, dijo, son las energías renovables que en la actualidad presentan disminución en el costo de su generación lo que contribuirá a destinar más recursos para generarlas y sean rentables para los diversos sectores.

Pidió a los integrantes del consejo registrar los avances de su plan de acción climática de desarrollo sustentable a fin de acceder a recursos internacionales para realizar proyectos a futuro.