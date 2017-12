Iván Duarte/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- A unas horas de que venza el plazo de la última prórroga para realizar el canje de placas de los vehículos automotores, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) advirtió que a partir del próximo lunes, la unidad sin placa actualizada será llevada al corralón.

De acuerdo con la dependencia, aún circulan en la entidad unos 125 mil vehículos con placas vencidas, lo que representa casi el 25 por ciento de los 500 mil automotores registrados en Yucatán.

Cientos de propietarios acuden a las oficinas de la dependencia a realizar el trámite de último momento, ya que al ejecutarse la orden de “levantamiento” el lunes 1 de enero de 2018, sólo se podrá sacar el auto del corralón pagando las multas pendientes, el traslado de la grúa al corralón, los días de estancia en el depósito y con placas nuevas.

Las filas lucen interminables en el Centro de Servicios Yucatán (Foto de Jorge Acosta)

Según el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, las multas por conducir sin la tarjeta de circulación van de los 13 a 15 días en Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa $75.49 hasta este año, es decir, 981.37 pesos por 13 días, o mil 132.35 por 15.

La aplicación de las sanciones empezará a correr a partir del lunes 1 de enero, es decir, que el plazo para realizar el trámite vencerá este sábado, a partir del lunes serán ejecutadas las sanciones por esta omisión.

La reglamentación permite que por falta en la tarjeta de circulación los autos sólo sean multados, pero en caso de no contar con la placa actualizada, serán trasladados al corralón, con una multa base de nueve a 12 días de UMA, es decir, de entre 679.41 hasta 905.88 pesos.

No obstante, en este caso no quedará ahí, ya que a esa multa se le sumarán los días de estancia en el corralón, todas las sanciones pendientes de pago, por diversas infracciones, como el haberse estacionado en franja amarilla, el cambio de propietario y todos los pendientes no realizados, además de que el automotor deberá salir del depósito con placa nueva.

Con base en información de la SSP, se estima que el 75 por ciento de los vehículos automotores de la entidad, de un padrón de casi 500 mil unidades, entre camiones, motocicletas y autos particulares ha cumplido con esta exigencia.

Lo que se tendrá que pagar...

Si una persona es detenida con su vehículo con placas vencidas, tendrá que pagar aproximadamente:

Multa por tarjeta vencida: De $981.37 a $1,132.35

Multa por placas vencidas: De 679.41. a 905.88

Traslado de la grúa al corralón: $500.00

Las multas que tenga acumuladas (las más comunes, estacionarse en lugar prohibido, franja amarilla o volarse un alto, entre 420 a 560 pesos)

Cuota por día en el corralón: 80 pesos promedio por día

Contratación de seguro: $1,300.00 (el más económico)

Cambio de placa: $1,181.00

Cambio de propietario: $1,800.00 (depende del auto)

Suma si consideramos los precios más bajos, un día de corralón y el hecho de que el vehículo tenga una sola multa.

TOTAL:$5,141.78

Si adeuda cambio de propietario incrementa a...

TOTAL:$6,941.78