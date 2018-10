MÉRIDA, Yuc.- Las primeras acciones que aplicará la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, que encabeza Tonatiuh Villanueva Caltempa, serán dar asesoría y acompañamiento a los parcelarios que hayan sido despojados de sus tierras y erradicar los conflictos que han surgido con diversos ejidos en los municipios.

El nuevo titular de esta dependencia reconoció que si bien es cierto que el tema es muy complejo, ahora se tiene que abrir las puertas a los campesinos para que cuenten con la garantía y certeza jurídica sobre su patrimonio ejidal.

“Vamos a coadyuvar, buscaremos que los ejidatarios que no tengan asesoría sean acompañados para que ellos sepan cuáles son los trámites que pueden hacer ante el Tribunal Agrario y ante la Procuraduría Agraria para legalizar y defender sus tierras”, anotó.

Puntualizó que las indicaciones del gobernador Mauricio Vila es brindar a los campesinos todo el apoyo que necesiten para no sólo incentivar la inversión al campo sino escuchar sus demandas, aspecto que se tuvo un tanto abandonado en años anteriores.

“Hay que escuchar a todos los campesinos para que juntos encontremos las posibles soluciones a los problemas del campo que son muchísimos, no hay ningún ejidatario que pueda decir que todo está a todo dar; el que no está vendiendo sus tierras por necesidad, produce y no tiene cómo vender, es un problema muy complejo en el campo”, aseveró.

Explicó que en todo el Estado se han presentado casos de despojo de varias porciones de tierra, que muchas veces son encabezados por sus comisarios ejidales en complicidad con particulares, quienes compran la tierra muy barata y las venden años después con un valor muy alto.

“Los vamos a escuchar a todos, las oficinas de Asuntos Agrarios será de puertas abiertas e intentaremos ayudar a todos los afectados, porque hay temas que son federales, sin embargo, intentaremos ayudarlos”, agregó.