Los debates de Yucatán, soluciones parciales

Si algo es rescatable en tiempo electoral es validar la visión de los candidatos acerca de los temas que afectana la sociedad, como inseguridad, salud, educación,transparencia y economía; en el estudio de sus propuestas está el diagnóstico del problema. En el orden de mención encuentro la prioridad.

En el debate ciudadano promovido por el Consejo Coordinador Empresarial tuve la oportunidad de escuchar sus planteamientos, descripción de problemas y soluciones. La diferencia en el desarrollo del evento es que fue acompañado por un panel de expertos que les hicieron preguntas y réplicas en 4 temas: desarrollo económico, estado de derecho, transparenciay desarrollo social.

Me habría gustado que hubiera un tema de finanzas públicas porque, si la casa gasta más de lo que tiene, afecta a todos los programas sociales. El equilibrio fiscal y el control presupuestal son la madre de un gobierno con capacidad de solución social.

Este artículo apunta la visión de los candidatos acerca de los empresarios y soluciones económicasvertidas en ese evento. Claro, considerando la coyuntura de queel partido de Sahuíes gobierno y los demás oposición y es natural y hasta necesario que la oposición vea problemas, necesidades y minimice logros y el gobierno defienda mejoras y crecimientos y claro que ha habido, pero también obvio que hay problemas pendientes.

En la apertura del debate expusieron sus plataformas,pero en ningún momento los candidatos expresaron la palabra “empresario”, convirtiendo el debate en un foro más, no atendiendo a quien los invitó: los empresarios. La deducción es clara: la visión de los candidatos sobre los empresarios como elementos indispensables en la transformación social es, digamos, mal dimensionada.

En el tema del desarrolloeconómico todos abrieron con datos estadísticos, Vila se acentuó en la discrepanciaen el ingreso familiar entre Mérida y el interior del Estado, además otras carencias como salud y educación, pero Sahuítiene como bandera el crecimiento industrial de Yucatán, el orden en las finanzas públicas y el aumento del empleo. Todos los datos mencionados son correctos. Zavala no abundó en datos y lo que concluyó su análisis no es tan profundo pero sí dijo algo que nadie másmencionóy es elemento indispensable para el crecimiento empresarial y económico:el desarrollo de mercados para los productos de Yucatán. Joaquín Díaz habló sobre su experiencia en el campo y la necesidad de soluciones e infraestructura ( carreteras, bancos, intenet) en el interior del estado.

Platicando con un amigo, cuyo fuerte es la comunicación política, y planteándole mi aseveración sobre el pobre concepto que de los empresarios tienen los candidatos, me decía: “A los políticos no les conviene hablar de los empresarios porque pierden al empleado”. De momento me puse a pensaren la probable verdad de esta idea y deduzco que puede ser cierto. Mi educación profesional es de Monterrey, donde hay calles con nombres de empresarios, donde el ingreso familiar es más elevado que el promedio nacional, donde ser empresario es un bien político deseado, pero eso quizá no aplica en Yucatán, aunque no significa la verdad y mucho menos la realidad. Los estados y países ricos son aquellos que tienen empresas fuertes, no son los que tienen más recursosnaturales, ni tampoco dependen del régimen político, porque China y tiempo atrás Chile en la época militar eran potencias económicas y aún lo son.

Volviendo a los debates, el ingrediente principal para el desarrollo económico, según los candidatos, es la inversión pública y la educación.Solución parcial, las pymes industriales necesitan desarrollo de mercados, necesitan financiamientos y soluciones en transporte, necesitan destrabar las nuevas normas fiscales. No hay fila de bancos listos para prestar a los campesinos y pescadores, no hay fila de compradores esperando guayaberas y zapatos, no hay fila de hoteles esperando comprar hortalizas yucatecas, muchos ni siquierapueden facturar sus producciones.

Creo que debo ser justo, porque al final del debate Vila si pidió al “empresariado local” la construcción de una solución al desarrollo económico y Sahuí garantizó la política de continuidad de gobierno abierto, pero en general todos los candidatos no ven a la inclusión empresarial, desde el más chico emprendedor de un pueblo hasta las grandes empresas yucatecas,como la clave de la elevación social y económica del estado, tampoco tienen en sus diagnósticos los problemas cotidianos y oportunidades de los empresarios locales en sus diferentes niveles.

Las acciones de los gobernadores deben ir másallá del gasto público, deben de gestionar con las autoridades federales permisos ágiles para los empresarios, deben de coaccionar al poder judicial con iniciativas que aumenten la certeza comercial y con leyes que aumenten la productividad y la inclusión de pymes.

La buena noticia es que sí hay mecanismos exitosos de aplicación probada para la solución en estos temas, experiencias en Chile, Holanda, China y España indican el rumbo, cuestión de visión y vocación política de las autoridades.

[email protected]