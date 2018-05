Denuncia a su esposo por amenaza de muerte: Ya le quemó el coche

MÉRIDA, Yuc.- Acompañada de representantes de diversos grupos en defensa de la mujer, Michell Preciat Navarrete denunció públicamente el maltrato psicológico e institucional que ha recibido por parte de su ex esposo, Daniel Carrillo Espinoza (a) “El Puma”, con el fin de “no ser parte de las estadísticas de feminicidios”, esto ante las amenazas de muerte que le ha hecho.

La afectada reveló que en 2014 tomó la decisión de divorciarse debido a la violencia física que recibía por parte de su entonces marido, en el proceso ella renunció al usufructo de su casa para sus tres hijas, siendo la mayor quien se quedó bajo la custodia de su padre, sin embargo, asegura que “está manipulada” por eso la negativa de vivir con ella.

A partir de ese año las situación se complicó debido a que Carrillo Espinoza interpuso nueve demandas penales contra Preciat Navarrete, una de ellas la acusa junto a su padre de robo, que a pesar de que en la FGE, le dijeron que no procedía, al momento de averiguar el estatus de la misma pasado un tiempo, estaba a punto de ejercerse una orden de aprensión, por lo que han solicitado el cierre desde hace dos años hasta porque no se tiene prueba de nada pero hasta el momento no ha ocurrido.

Dijo que las intimidaciones llegaron al punto de quemarle su auto en la puerta de su casa por lo que al salir los bomberos y policías le dijeron que dejaron las ventanas abiertas para que se consumiera todo el coche ; además el bote y una piedra fueron dejados para que la aseguradora no cubriera el incidente, y así fue, no le pagaron los daños.

Otra de las demandas que ha interpuesto el “Puma” como se le conoce también a Daniel Carrillo, ha sido por daños y perjuicios por lo que solicitó el pago de 225 mil pesos en un principio, sin embargo, posteriormente pidió 335 mil, además también la ha demandado para solicitar más del la mitad de sus sueldo que tiene como maestra, esto a pesar de que de los 11 mil pesos que recibía por sus tres hijas para su mantenimiento, renunció a una parte quedando 7 mil.

Pero todo se complicó cuando Daniel Carrillo Espinoza, puso una denuncia por maltrato y descuido a sus hijas, sin embargo, está no procedió según la afectada, porque puso como prueba fotografías que les fueron tomadas en el 2007.

Después de salir de esa audiencia, Michell Preciat fue amenazada de muerte personalmente por su ex esposó, por lo que interpuso una denuncia y se le otorgaron medidas cautelares, es decir no se puede acercar a ella y a sus hijas.

Sin embargo, aseguró que no es suficiente porque siempre la siguen, “le toman fotos sin su consentimiento, además al saber que sale con alguna amistad llaman a esa persona para decirles que está prohibido salir con Michell”.