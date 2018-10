Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Los despedidos sin liquidaciones en los ayuntamientos continúan, ayer el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán informó que ya acumula 140 denuncias promovidas por ex trabajadores cuando transcurre un mes y medio del inicio de las administraciones municipales.

El magistrado presidente del Tribunal, César Antuña Aguilar dijo que los ayuntamientos con más denuncias son Tekax, Chapab y Maxcanú las cuales se registran desde el 1 de septiembre a la fecha.

“Están incrementando las demandas ahorita, de varios municipios como Chapab, Tekax, Huhí ya tienen varias demandas, son varios municipios en los que por alguna razón sus trabajadores no llegaron a un arreglo, y han sido despedidos, Maxcanú ya tiene varias demandas que están presentando, en los últimos dos meses, es decir, de septiembre a la fecha se han incrementado en cien por ciento el número de demandas que había”.

Antuña Aguilar analizó que es algo normal que cada tres años haya un importante número de denuncias por despidos en los ayuntamientos, dado que son resultado del cambio de las administraciones.

A pregunta expresa sobre si promoverán embargos a ayuntamientos derivados de los laudos condenatorios, Antuña Aguilar dijo que “no ahorita no hay ejecuciones, hay varias peticiones (de embargos) que están en trámite y análisis aunque sabemos las situaciones que pasan los municipios y que las nuevas administraciones que están entrando, no podemos también dejar de ver que no sabemos en qué condiciones están entrando”.

Agregó que ante el inicio de gestión de los 106 ayuntamientos del estado, el Tribunal ha girado oficios en los que informa sobre los asuntos que cada administración municipal tiene pendiente y las sanciones a las que serán objeto en caso de incumplimiento como el embargo.

“A las nuevas administraciones se les está notificando de que tienen juicios pendientes y trámites de pago y que si no cumplen se procederá legalmente, ya sea al embargo o a la responsabilidad que tengan al no cumplir con el laudo que se les dictó, en todos los asuntos se les notifica de los procedimientos que tengan en su contra”, dijo César Antuña.