Mérida, Yuc.- Al instalarse ayer el Comité Núcleo del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), las autoridades dieron a conocer que seis de los ocho municipios que han revisado presentan condiciones que ameritan estrategias de prevención, pues han detectado valores que indican problemas de contaminación en el aire.

La directora general de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ana Patricia Martínez Bolívar, encabezó el acto protocolario de los municipios y autoridades de gobierno que participan en el programa.

La funcionaria reiteró que hay seis municipios yucatecos (Mérida, Valladolid, Tizimín, Progreso, Motul y Ticul) que deben ser observados con mayor detenimiento; en mayo, en la Expo Foro Ambiental, presentarán los detalles de estos estudios.

Ana Patricia Martínez explicó que los monitoreos indican problemas en Mérida. (Foto: Milenio Novedades)

“Estamos en niveles fuera de lo normal, pero no peligrosos. En los días no tuvo excedencia, la calidad del aire en general, del diagnóstico que se hizo, es buena. Sin embargo, si tomamos datos en el año, las partículas PM2.5 no cumplieron con la normatividad… ya se percibe que existe un problema en Mérida, que es la que tiene monitoreo”, explicó.

Destacó la importancia de dar seguimiento y vigilar que se cumplan las leyes, ya que todas las acciones acaban en el aire y éste se puede degradar, disminuir o contaminar, de ahí la importancia de este primer paso, la conformación del comité.

Indicó que Yucatán refleja un alto índice de enfermedades respiratorias que pueden o no estar relacionadas con el aire, lo que se debe de revisar.

Como integrantes de este organismo, dijo, serán los encargados de liderar los esfuerzos y ajustarlos a la medida. “El aire no tiene fronteras, ni es selectivo”.