La idea de celebrar al libro y dedicarle un día surgió en Cataluña como propuesta del escritor Vicente Clavel Andrés y así en 1930 se instauró en esa provincia el 23 de abril como Día del Libro, por la aparente coincidencia en el día de fallecimiento en 1616 de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, cuestión que los calendarios Gregoriano y Juliano usados en la época en realidad no hacen coincidir; sin embargo, aunado a la celebración de Sant Jordi, parecía el día más indicado para hacerlo, pero fue hasta 1995 que la Unesco reconoció oficialmente esta fecha como el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y a partir de ahí la celebración se extendió por todos los rincones del mundo.

Celebrar al libro en nuestro mundo digital es reconocer la fuerza y la importancia que los libros siguen y seguirán teniendo en la vida del ser humano. El libro ha evolucionado junto con nosotros, pero su esencia no se pierde, aunque esté en físico o en digital. Creo que Sergio Pitol, recientemente fallecido, lo describió muy atinadamente: “El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia y de la ignominia, libres también de los demonios, de los tiranos, de fiebres milenaristas y turbios legionarios, del oprobio, de la trivialidad, de la pequeñez…”. En los libros encontró Sor Juana, por ejemplo, la libertad para pensar, conocer y escribir en un pequeño mundo novohispano y estrecho para una mente sin límites y sin cerrojos como la de ella. También en el encierro, pero en una prisión de Sevilla, escribió Cervantes la primera parte de uno de los libros más vendidos y leídos de la historia, su “Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.

Hoy celebramos al libro cada vez con más fuerza y alegría, ya muchos han adoptado esta fecha para realizar actividades y compartir lecturas y libros en diferentes espacios. Podemos decir que Yucatán ya es parte de esta fiesta porque en estos días podrán encontrar varios eventos dedicados al libro, aunque la mejor forma de celebrarlo siempre será leyendo.

Me gusta la idea de Juan Domingo Argüelles de que “la lectura es un placer, un vicio, una pasión. Cuando uno lee, construye el mundo que quiere vivir”, por eso no hay que perderse la oportunidad de un libro, para ser libres y tener un pensamiento propio, para no repetir lo que los demás dicen o creen, para creer por ti mismo, para opinar con tus propias ideas, para ensanchar nuestro mundo y la realidad, porque leer es también una forma de despertar.