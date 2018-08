Director de transporte evade responsabilidad en 'apps' ilegales

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La Dirección de Transporte del Gobierno del Estado (DTEY) promueve la ilegalidad, pues a pesar de que ha autorizado 300 permisos para cada una de las cinco empresas que han cumplido con los requisitos para otorgar servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas, ahora no les permite registrar a sus operadores y vehículos bajo el argumento de que suspendió ese servicio a pesar de que está establecido en la legislación en la materia.

Este rotativo ha intentado sin éxito entrevistar al director de Transporte del Gobierno del Estado, Humberto Hevia Jiménez, respecto de las irregularidades que ha cometido al frente de la dependencia respecto de este asunto y sobre la operación ilegal de al menos seis empresas que otorgan servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas, y en todo momento el funcionario se ha negado a declarar rotundamente.

Operadores de empresas de transporte legalmente constituidas informaron ayer que la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado no ha hecho una sola revisión o inspección a las empresas de plataforma registradas, y sí ha permitido que empresas no autorizadas surjan en Yucatán ofreciendo el servicio de transporte de personas por medio de aplicaciones tecnológicas sin control alguno por parte de las autoridades, y debido a esto existe un caos de transporte privado por medio de la aplicación.

Asimismo, señalaron que los choferes del servicio de transporte en cuestión que no están registrados ante la Dirección de Transporte incurren en evasión fiscal, ya que éstos no están dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la misma forma se vulnera la seguridad de los pasajeros toda vez que algunos de los vehículos no cuentan con bolsa de aire y están en mal estado.

Puntualizaron que la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado no obliga a ninguna empresa de transporte registrada a que coloque una calcomanía visible de la plataforma y exponga el número de registro de la misma, sino que los operadores solamente se identifican con el certificado que otorga la citada dependencia estatal, la cual colocan en el vidrio delantero de cada unidad.

Competencia desleal

De acuerdo con investigaciones, actualmente hay empresas que otorgan el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas, que aunque están legalmente registradas, dan de alta a vehículos y personas que no cubren los requisitos para operar.

Lo anterior ha ocasionado una competencia desleal, dado que el servicio ha sido saturado en Mérida, y a su vez, pone en riesgo a los usuarios, toda vez que los vehículos no cuentan con el seguro establecido en la legislación en la materia.