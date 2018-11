SIPSE

VALLADOLID, Yucatán.- Momentos de terror vivieron dos señoras que iban en su auto y de pronto recibieron balazos provenientes de otro vehículo en movimiento en el periférico, tramo Temozón.

Lucilda C. R., de 32 años, originaria de Tulum Quintana Roo, iba acompañada por Alberto N. S., de la misma edad, a bordo del auto tipo Attitude color gris con placas ZAW 154 A. Alberto es originario de Candelaria Campeche.

Ambas personas son compañeros de trabajo y laboran en la empresa Instituto de Capacitacion y Asesoría Integral de México, de Tulum, y venían a Valladolid a comprar pintura, por lo que agarraron el periferico, tramo Temozón, y a la altura del kilometro 13 los rebasó un vehiculo que luego regresó frente a ellos, y un sujeto realizó dos disparos con su pistola hiriendo a la altura de su brazo izquierdo a la dama.

Asustada la pareja, se bajaron del auto Attitude y se ocultaron en el monte, y después, al ver pasar otro automotor, solicitaron ayuda y los llevaron a un hospital, donde fue atendida Lucilda cuya lesión por fortuna no fue tan grave.

Los empleados antes mencionados llevaban un bulto con 40 mil pesos, para realizar la compra de pintura que llevarían a Tulum. Ese dinero quedó integro, así que no se trató de un asalto, si no de quizá de algún acto de venganza. Los hechos ocurrieron anoche, a eso de las 20 horas, y no se dio aviso a la policía sino hasta las 22.