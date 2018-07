Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán (CCE), Michel Salum Francis, exhortó a la ciudadanía a tomar las medidas de higiene pertinentes y no acudir a sus centros laborales si presentan síntomas de influenza, a fin de evitar se propague el virus.

Pese a que la Secretaría de Salud (SSY) estimó un posible incremento de los casos de AH1N1 durante las siguientes dos semanas, el dirigente empresarial explicó que si bien las personas no deben entrar en pánico por la propagación del virus, no se debe bajar la guardia, sino por el contrario, hay que tomar las medidas de prevención hasta que el peligro pase.

Las empresas locales aún no registran una baja considerable de asistencia de su planta laboral

“Creo que es muy importante que todas las familias en el Estado lo tomen en cuenta, esto no es un juego y hay que tomar conciencia y reforzar las medidas de higiene, lavarse las manos en todo momento, no saludar de beso y no agarrarse los ojos, la nariz y boca con las manos sucias”, apuntó el dirigente empresarial.

Sin repercusiones

Señaló que por el momento las empresas no han reportado una baja considerable de empleados que no asistan a sus actividades laborales, por lo que todavía no se puede hablar de una reducción de la operatividad en los negocios.

“Lo que sí se ha dicho es que quienes presenten síntomas de la enfermedad, inmediatamente que se vayan a atender para que no propague un contagio en la empresa. Creo que se controla bien y platicaremos con el secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, para tener información de primera mano y ver cómo difundiremos las medidas y acciones que se tengan que tomar para contrarrestar la situación”, explicó.

Ante ello, exhortó a los empresarios locales a entender el problema, y de ser necesario, darle el justificante a los empleados para que puedan acudir al médico a tratarse, en caso de síntomas de influenza.

Al ser cuestionado sobre si los contagios ya presentan un estado de alerta, Salum Francis consideró que la sociedad no debe caer en pánico, sino que cada persona debe hacer de su parte para controlar la enfermedad.

“No hay que asistir a lugares con mucho tráfico de gente, la buena noticia es que en las escuelas ya están de vacaciones, que es donde podría haber sido mucho el contagio”, explicó.

No a los aumentos

El también presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canacome) aclaró que el abasto de gel antibacterial es suficiente en Mérida, pues se pueden conseguir en casi todos los negocios.

Agregó que es indispensable que los comerciantes no se aprovechen de esta necesidad para subir el precio de este artículo de prevención, ya que su uso es fundamental para evitar la propagación del virus.