Encuentran plaguicidas y materia fecal en playas yucatecas

MÉRIDA, Yucatán.- El problema de contaminación en las playas de Yucatán, tanto en tierra como en el mar, hace visibles los problemas que acarrea no sólo el comportamiento de las personas, sino también de algunos negocios, cuyos desechos son expulsados al manto freático y terminan flotando en el mar, señaló Jorge Herrera Silveira, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) Mérida.

En las muestras tomadas a nivel local, se han encontrado incluso rastros de materia fecal y pese a que las proporciones de ese tipo de desechos “están dentro de los parámetros permitidos” para autorizar su aprovechamiento, se trata de residuos que no deberían estar ahí, dijo.

También te puede interesar: Circula video de narcos vs. policías en la Cancún-Mérida ¿es real?

Para el especialista, los problemas de contaminación no es un tema de las autoridades sino de la población, quienes deben tener la cultura y educación para depositar los desechos en los sitios que corresponde, algo tan sencillo como la campaña de “poner la basura en su lugar”.

“En Yucatán la calidad del agua para protección del medio ambiente está bastante deteriorada, porque se han encontrado metales pesados, plaguicidas, exceso de nutrientes, eso significa que el ambiente no está del todo sano. Que no se hayan registrado problemas severos a la sociedad, no significa que no exista el riesgo, porque ese tipo de daño lleva un tiempo que se pueda observar en forma directa en alguna actividad de la población, que es lo que se debería evitar”, comentó Herrera Silveira.

Por lo anterior el Cinvestav propone ingresar a la certificación turística Bandera Azul, para monitorear los indicadores.