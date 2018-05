Desmienten que Premio Nobel de la Paz visite Mérida

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En torno a la reciente información que ha circulado en redes sociales, The Climate Reality Project -Organización No Gubernamental (ONG)- que trabaja para catalizar soluciones globales a la crisis climática, afirmó que el exvicepresidente de Estados Unidos y fundador de la ONG, Al Gore, no formará parte del Foro sobre Cambio Climático, próximo a realizarse en el Cine Colón de Mérida, el próximo 22 de mayo de 2018.

Mediante un comunicado argumentaron que dicha acción no está contemplada en su agenda de entrenamientos para líderes climáticos, y que la organización tampoco cuenta con una solicitud para que Al Gore asista a dicho evento.

También te puede interesar: Premio Nobel de la Paz viene a Mérida para dar conferencia este martes

Asimismo, recalcan que Climate Reality Project no tiene filiación partidista alguna, y que su único fin es brindar a la sociedad el conocimiento y las herramientas necesarias para construir conciencia pública sobre los desafíos que plantea el cambio climático a nivel global, así como crear líderes para enfrentarlo.

A través de la página de internet (https://www.climaterealityproject.org) y de las redes sociales, los interesados en tomar el entrenamiento para formarse como líderes climáticos podrán conocer las fechas y actividades oficiales donde participará el ganador del Premio Nobel de la Paz, Al Gore, siendo la más cercana el entrenamiento de Los Ángeles, California que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto de este año.

Climate Reality Project trabaja para catalizar soluciones globales a la crisis climática, haciendo que las acciones urgentes sean una necesidad en todos los niveles de la sociedad.

Participación en el Foro Climático

El anuncio de que el premio Nobel de la Paz en 2007 daría una serie de conferencias en México, entre otros lugares en Chiapas y Campeche, además de Mérida, donde ya hay 400 reservaciones, fue emitida presuntamente por un partido político.

Sin embargo desde el anuncio de esto, líderes climáticos yucatecos y la oficina del ambientalista en Washington, comenzaron a investigar sobre el tema, ya que una de las características que distingue este movimiento es que es apolítico y apartidista.