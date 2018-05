Por falta de prueba liberan a 2 acusados de megafraude

MÉRIDA, Yuc.- Por falta de datos de prueba para acreditar el delito por parte de la Fiscalía, Ermilo C. R. y su hijo Ermilo C. P. fueron liberados por el juez segundo de control de Mérida, Luis Mugarte Guerrero, debido a que no se comprobó la configuración del fraude de más de mil 591 millones de pesos, denunciado por Fernando P. G. por la venta ilegal de 232 parcelas en la isla de Holbox, Quintana Roo, propiedad de éste.

El juez emitió la no vinculación a proceso a los dos acusados, ordenó su inmediata libertad y les retiró las medidas cautelares que les había impuesto, entre ellas el uso del localizador electrónico y las garantías económicas de 500 mil y 250 mil pesos, respectivamente.

Además, el juez concedió un plazo de seis meses a los fiscales para que, en su caso, si obtienen nuevos datos de prueba en contra de estas dos personas, soliciten de nueva cuenta una audiencia de imputación. El lapso concluye el próximo 13 de noviembre.

Previamente, el juez Mugarte Guerrero no concedió la prescripción del delito planteada por la defensa, debido a que se presume que hay una denuncia por estos mismos hechos ante la PGR, interpuesta por una persona diversa, y ratificada por el afectado Fernando P. G. Pero, acotó el juzgador, si la defensa aporta datos de prueba en que se acredite que son hechos distintos o que fue ratificada extemporáneamente, entonces se podría decretar la prescripción del delito.

También señaló que si alguna de las partes no está de acuerdo con el auto de no vinculación, puede apelar la resolución, que sería revisada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En la parte medular de su explicación de la no vinculación a proceso, Mugare Guerrero señaló que el dato de prueba central es el poder que el ahora denunciante otorgó a Ermilo C. R. y que presuntamente sirvió para realizar el engaño y la venta ilegal de las 232 parcelas de Holbox.

La defensa aseguró que el poder tenía validez, ya que Ermilo C. R. nunca fue notificado de la revocación del mismo ni se le requirió la entrega del documento por parte del notario.

En la carpeta de investigación hay una comparecencia del denunciante Fernando P. G. ante el Ministerio Público, en la que exhibe el poder original y que fue revocado e 2011, ese documento se lo entregó el propio Ermilo C. R., pero no indica la fecha en que se devolvió.

Por su parte, ese acusado señaló que el poder lo entregó a autoridades de Kantunilkín, Quintana Roo, cuando se hizo la operación de compraventa de las parcelas y no se lo devolvieron, por lo que puso una denuncia penal en octubre de 2013, y ante un notario de Quintana Roo solicitó una copia certificada.

Auto de no vinculación

Ante la duda y falta de datos de prueba de que el poder ya estaba cancelado, el juez decidió conceder el auto de no vinculación.

En este asunto hay una tercera implicada, Noemí B. R. A., quien no ha comparecido para que se le lleve a cabo la audiencia de imputación.

Ermilo C. P., su padre Ermilo C. R. y su abuela Noemí B. R. A. fueron denunciados de un fraude de mil 591 millones 20 mil pesos por la venta ilegal de 232 parcelas en la isla de Holbox, propiedad de Fernando P. G.