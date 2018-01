Fraudulenta consulta ciudadana en Homún

Milenio Novedades

HOMÚN, Yuc.- Acarreos, boletas sin folios, pulgares de votantes sin marcar, entre otras irregularidades, fueron parte de las anomalías que se notaron durante la inválida consulta ciudadana realizada este domingo en Homún, sin embargo, con fracaso a todas luces, el 90% de la población no se prestó a esta comedia.

El evento sólo tuvo un objetivo: meter más presión a un grupo de empresarios que están siendo chantajeados por un pequeño sector de homunenses que siempre han vivido de bajar recursos. La empresa, por supuesto, no se ha prestado ni lo hará al juego de estos vividores.

Es claro que el grupo inconforme que organizó la consulta ciudadana está haciendo el papel de juez y parte, a la vez, práctica que todo tiempo critica el ex alcalde Clemente May (a) “Pino” y Gabriel Cabrera (a) “Pifi”, quienes son de extracción panista.

Para presionar al voto, “Pino”, “Pifi”, “Huevos” y “Koxol” obligaron a los prestadores de servicios turísticos del municipio a firmar en contra de la granja porcícola a cambio de una tarjeta que les permite el acceso a varios cenotes de la región, la cual, al no tenerla, no podrán llevar turistas a ningún cenote, lo que impactará en la economía de sus familias, por estar a favor de la apertura de la granja porcícola. Esto se reflejó en la votación, ya que contra su voluntad emitieron su sufragio para impedir el proyecto porcícola. Quienes no se prestaron a esta manipulación, se quedaron sin trabajo.

No hubo legalidad en esta consulta, pues no fue promovida por ninguna institución con facultades legales, como sería el Instituto Nacional Electoral (INE); en las mesas se recibían todo tipo de papel para votar, desde actas de nacimiento hasta recibos de luz. El descaro fue notorio, ya que los organizadores se pasaron por alto la objetividad de la supuesta consulta, la cual es ilegal. Como quien dice: “Ellos lo tocaron y bailaron al mismo tiempo”.

A varias personas no se les dejó votar sólo por estar a favor de la granja; los organizadores no les permitieron su voto, cosa diferente para quienes estaban en contra. A ellos sí se les permitió votar a pesar de no tener su credencial del IFE o del INE.

“Pino”, “Pifi”, “Huevos” y “Koxol”, autores de esta faramalla, negaron el voto a muchas personas por carecer de documentos, pero a cambio, sí le daban entrada a su gente de confianza que, por lógica, fue a prestarse al fraude.

En el evento, que comenzó a las 9 de la mañana y culminó alrededor de las 4 de la tarde, hubo tiempo suficiente para el acarreo de votos, ya que los cómplices de estos cuatro individuos hicieron sufragar varias veces a sus “seguidores”, los cuales no recibieron ni una torta y ni juguito.

Sólo 10 por ciento votó

Es importante señalar que Homún tiene una población aproximada de 7 mil personas, de las cuales el 90 por ciento no salió a sufragar porque no tiene confianza en estas personas ni en sus actividades. En el municipio son conocidos como egoístas y fraudulentos.

En la supuesta consulta manipulada salieron a votar, según los organizadores, un total de 789 personas. Con el fraude y todas las demás artimañas, sólo 55 votaron a favor de que la granja porcícola se abra, mientras que 732 “familiares”, “acarreados” y los obligados dijeron no a las fuentes de empleo y Seguro Social. El resto de votos fue nulo… como lo fue el evento.