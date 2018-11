Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Olga Rosas Moya, declaró este lunes que del 1 de octubre a la fecha han despedido a 900 trabajadores del Poder Ejecutivo, de quienes aseguró que estaban en duplicidad de funciones y que han gastado “cero pesos” en liquidaciones.

“Hemos cancelado plazas de confianza, llevamos alrededor de 900 en donde, quiero ser muy precisa, que son plazas donde había duplicidad de funciones o donde había actividades en donde no eran indispensables para cumplir con los objetivos del gobierno”.

Respecto del monto por el pago de finiquitos para los 900 trabajadores despedidos del Gobierno del Estado, Rosas Moya declaró que “a la fecha hemos gastado cero pesos en liquidaciones, por qué razón, porque cada plaza, es como decir la plaza es la que tiene recursos asignados, entonces cuando un trabajador ya no sigue trabajando, esa misma plaza que tiene recurso asignado no la ocupas, y de lo que va generando esa plaza de ahí es donde le pagas al trabajador, entonces en realidad hasta el día de hoy no ha habido necesidad de un recurso adicional para ese pago”.

En este contexto, la funcionaria estatal dijo que rumbo al cierre del año el Gobierno del Estado cumplirá con todos los compromisos de pagos como los aguinaldos.

“Tenemos que hacer todas las gestiones, el gobernador Mauricio Vila ha estado haciendo todas las gestiones necesarias, indispensables para que este cierre de este año cumplir con todos los compromisos que tiene el gobierno y por supuesto como parte de ello los aguinaldos de los trabajadores, de hecho el 15 pasado justamente por el Buen Fin se anticipó un 25 por ciento del aguinaldo, aproximadamente por los trabajadores, a los que se les anticipó, que no fueron todos porque aplican diferentes reglas de juego como a los maestros, fueron más de 11 mil trabajadores por más de 50 millones de pesos”.

Rosas Moya también hizo referencia a que la administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de 1,900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año, lo cual ha generado reacciones entre ex funcionarios de gobierno y legisladores de oposición.

“Yo creo que el tema de las finanzas es un tema muy serio como para politizarlo, ellos están hablando de las finanzas de enero a septiembre, que fueron finanzas sanas, claro que fueron finanzas sanas, nosotros estamos hablando cuando damos a conocer las cifras, estamos hablando de los recursos que vamos a necesitar para el cierre de 2018, son dos temas distintos, uno es cuanto ejerciste y cómo estuvieron tus finanzas, y como dejaste para el cierre, eso es todo lo que tengo para declarar”.

(Foto: Instagram)