Mérida, Yuc.- Los principales municipios de Yucatán registran enfrentamientos entre los grupos políticos al interior de los partidos, derivados de la búsqueda de candidaturas, lo que ha generado desprendimientos para ser abanderados por otros institutos políticos. Tekax, Oxkutzcab, Progreso, Valladolid y Motul son algunas de las localidades donde diversos liderazgos han cruzado o planean ir de uno hacia otro partido político.

Carmen Navarrete Navarro, ex alcaldesa priista de Tekax, declaró ayer que en el PRI solo hay unidad en la cúpula pero abajo no se está tomando en cuenta a los liderazgos, por lo que está al “cuarto para la hora” de abandonar las filas del tricolor y militar en otro partido político.

“Yo creo en este momento que el equipo de Carmen Navarrete simple y sencillamente al PRI no le interesa, a mi partido no le interesa porque no nos toman en cuenta para nada, y creo que eso es vox populi para mucha gente que hemos estado trabajando hace más de dos años y seis meses, invirtiéndole a la gente, que eso es lo más importante, tratar de que la gente todavía crea en el partido, pero en este momento con mucha tristeza ya no creo en las políticas que se están manejando”.

En este sentido, Carmen Navarrete afirmó: “si a mi partido no le interesa mi trabajo y mi equipo, hay gente que está interesada en que nosotros nos enfilemos a trabajar por un solo propósito: servir al pueblo de Tekax. Tenemos ya propuestas de otros partidos y estamos prácticamente al cuarto de hora para decidir ya los rumbos que tomará Carmen Navarrete, estamos al cuarto de hora para decidir el rumbo que vamos a tomar”.

Por otra parte, en Oxkutzcab el ex alcalde perredista Oscar Madrazo Gío abandonó las filas del PRD tras no obtener la candidatura a la alcaldía, para militar ahora en el partido Nueva Alianza, que lo adoptó como su candidato a la presidencia municipal.

En la misma localidad, el ex edil panista Miguel Carrillo Baeza, al no obtener la candidatura a la alcaldía ahora será abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); en tanto que el actual presidente municipal de Oxkutzcab, Raúl Romero Chel, emanado del PRD y PT, ahora buscará la reelección a la que también se sumará el PAN.

En Motul el aspirante priista a la alcaldía, Mario Peraza Ramírez, renunció al tricolor para afiliarse al PVEM, que lo postuló como su precandidato a la presidencia municipal.