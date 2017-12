Citas en el Hospital O’ Horán, saturadas hasta abril

José Salazar/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Al arrancar ayer la agenda de citas de especialidades para 2018, un “mar de gente” invadió el Hospital General “Dr. Agustín O’ Horán” de Mérida desde las cinco de la mañana, y rebasó la capacidad de atención del nosocomio, pues en menos de tres horas se agotaron las fichas.

Fue tal la demanda, que la fila de la ventanilla de atención, ubicada al final del pasillo del área de consulta externa, se alargó hasta salir del hospital, ocupando el área del lado izquierdo del acceso principal.

Luego de casi tres horas de espera, alrededor de las 9:30 de la mañana, una de las asistentes salió para “cortar” hasta la entrada del nosocomio las “fichas” para atención.

También te puede interesar: Consultorios en farmacias recetan 'lo que sea' para vender: Médicos

Mencionó que había otorgado hasta esa hora más de 500 turnos y que ya no había disponibilidad, aclarando que las citas se otorgan todos los días a partir de las 7 de la mañana.

Según la especialidad de que se trate, las citas pueden ser para finales de enero, febrero e incluso hubo personas que aseguraron que su cita fue programada para abril.

“Hoy fue el primer día y hubo mucha demanda, tuvimos que cortar hasta la entrada del hospital; sigue llegando gente y les estamos aclarando que ya no hay fichas, por lo que se si se quedan no alcanzarán. Se les dice para que luego no se quejen que no se les quiso atender”, expresó la asistente.

Florentina May, usuaria de Ticul, dijo que salió desde muy temprano de ese municipio para llegar al hospital a las 6 de la mañana y ser de las primeras en la fila. Su cita quedó registrada para la última semana de febrero.

El hospital O’ Horán cuenta con 25 consultorios, cinco de ellos son para Medicina General y los 20 restantes para diferentes especialidades y sub-especialidades, entre las que se encuentran Ortopedia, Pediatría, Oncología, Neumología, Endocrinología, Medicina Interna, Hematología, Obstetricia, Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Cirugía General y Ginecología.

La parte de hospitalización se distribuye en los cuatro pisos de la torre, donde Medicina Interna cuenta con 45 camas censables; Cirugía General, en la cual se incluye Ortopedia y Traumatología, con 75; Pediatría, 50; Neonatología, 38, y Ginecología y Obstetricia, con 30, sumando en total 238.